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42-летняя Василиса Фролова впервые станет мамой: фото

Вчера, 12:43

Телеведущая показала свое фото с округлившимся животом

Известная украинская теле- и радиоведущая Василиса Фролова ждет первенца. Об этом она рассказала в интервью украинскому Elle.

На своей странице издания в Instagram было опубликовано фото, где уже видно заметно округлившийся живот Василисы.

"В самом начале карантина я здесь прогнозировала, что предчувствую демографический скачок. И вот, природа вокруг меня очистилась настолько, что и сама теперь ношу "корониала", – написала на своей Facebook-странице Василиса.

Василиса Фролова
Василиса Фролова
Фото: instagram.com/elle_ukraine

В интервью журналу Василиса призналась, что "настолько перестала верить, что сможет забеременеть", что просто отпустила эти мысли и перестала об этом думать. И чудо свершилось!

Похоже, что в конце этого года и начале следующего будет настоящий беби-бум! Все больше актрис, певиц, моделей и телеведущих объявляют о своей беременности.

Так, к примеру, Мисс Украина Вселенная-2014" Анна Андрес беременна первым ребенком. Ранее мы сообщали, что известная модель Эмили Ратаковски сообщила о первой беременности и показала округлившийся живот на видео.

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