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Впервые на шоу Маска рассекретят сразу четырех героев

Сегодня, 15:17

В эту субботу состоится полуфинал самого загадочного шоу страны

В эту субботу зрители шоу "Маска" на телеканале "Украина" увидят четыре разоблачения загадочных участников самой успешной премьеры года. Фантастические герои сойдутся в музыкальных поединках и попытаются доказать, что именно они достойны продолжить участие в проекте и ​​побороться за звание сильнейшего певца в маске.

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Величественное Солнце или эффектная Бабка? Трогательное Жабеня или мужественный Носорог? Романтический Дракон или невероятно милый Циклоп? Именно такие противостояния зрители увидят в одиннадцатом выпуске самого загадочного шоу современности "Маска". За шаг до финала один участник каждой из этих пар навсегда покинет проект, рассекретив свою личность.

Солнце
Солнце
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Ни звездные детективы, ни знаменитости, которые уже сняли маски, не скрывают своих эмоций, ведь грандиозное шоу превзошло все их ожидания.

"Я очень рад, что согласился на роль звездного детектива – это первый в моей жизни опыт такой викторины, – говорит Андрей Данилко. – Действительно, я невероятно счастлив, потому что "Маска" – это самой крутое шоу на планете!"

Отгадать, какие знаменитости искусно замаскировались в невероятных образах, оказалось совсем непросто. Но если раньше детективы были уверены, что с легкостью рассекретят своих коллег, то теперь откровенно признаются – эти головоломки под силу далеко не каждому.

Жабеня
Жабеня
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Маска" – это единственное шоу, которое из звездных детективов делает настоящих дураков, – смеется Оля Полякова. – Наши участники настолько классно перевоплощаются и меняют голоса, что мы просто не можем их распознать. Это фантастическое шоу, полное драйва и неожиданностей".

Как сообщалось ранее, в полуфинале масштабного проекта на сцене телеканала "Украина" также появится новый герой – пьянящее и сладкое Мохито. У зрителей и детективов будет только одна возможность отгадать, какая знаменитость спряталась в этом образе, ведь Мохито – гость гипершоу "Маска".

Мохито
Мохито
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Шоу "Маска" – самая популярная развлекательная программа года на украинском телевидении*. По аудитории 18+ (города 50 тыс.+), доля выпуска от 27.03.21 составила 25,12%, рейтинг – 9,01%, доля в момент снятия маски – 33,67%**. Охват за 10 выпусков 13 010 688 зрителей***.

Смотрите полуфинал самого звездного и загадочного на украинском телевидении шоу "Маска" в эту субботу, 3 апреля, в 21:00 на телеканале "Украина".

* Среди развлекательных проектов, по аудиториям 18-54 (города 50+), 14-60 (города 50+), 18+ (города 50+), 4+ (вся Украина).
** Доля, рейтинг, доля в момент снятия маски выпуска от 27.03.21, по аудитории 18+ (города 50+), данные предварительные. *** Охват за 10 выпусков. Аудитория 4+, вся Украина.

Ранее Оля Полякова разозлилась на одного из участников шоу "Маска".

Все подробности в спецтеме Все о шоу "Маска"

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