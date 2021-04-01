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Вперше на шоу Маска розсекретять відразу чотирьох героїв

Сьогодні, 15:17

Цієї суботи відбудеться півфінал найзагадковішого шоу країни

Цієї суботи глядачі шоу "Маска" на телеканалі "Україна" побачать чотири викриття загадкових учасників найуспішнішої прем'єри року. Фантастичні герої зійдуться в музичних поєдинках і спробують довести, що саме вони гідні продовжити участь у проєкті і поборотися за звання найсильнішого співака в масці.

А хочете отримати звання найтурботливішого друга або родича? Поки всі засмучені через локдаун, рекомендуємо подумати, як підняти настрій близьким. Підказка – варто заглянути в наш календар подарунків.

Величне Сонце чи ефектна Бабка? Зворушливе Жабеня чи мужній Носоріг? Романтичний Дракон чи неймовірно милий Циклоп? Саме такі протистояння глядачі побачать в одинадцятому випуску найзагадковішого шоу сучасності "Маска". За крок до фіналу один учасник кожної з цих пар назавжди покине проєкт, розсекретивши свою особистість.

Сонце
Сонце
Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Ні зіркові детективи, ні знаменитості, які вже зняли маски, не приховують своїх емоцій, адже грандіозне шоу перевершило всі їхні очікування.

"Я дуже радий, що погодився на роль зіркового детектива – це перший в моєму житті досвід такої вікторини, – говорить Андрій Данилко. – Дійсно, я неймовірно щасливий, тому що "Маска" – це найкрутіше шоу на планеті!"

Відгадати, які знаменитості майстерно замаскувалися в неймовірних образах, виявилося зовсім непросто. Але якщо раніше детективи були впевнені, що з легкістю розсекретять своїх колег, то тепер відверто зізнаються – ці головоломки під силу далеко не кожному.

Жабеня
Жабеня
Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

"Маска" – це єдине шоу, яке з зіркових детективів робить справжніх дурнів, – сміється Оля Полякова. – Наші учасники настільки класно перевтілюються і змінюють голоси, що ми просто не можемо їх розпізнати. Це фантастичне шоу, повне драйву і несподіванок".

Як повідомлялося раніше, в півфіналі масштабного проєкту на сцені телеканалу "Україна" також з'явиться новий герой – п'янке і солодке Мохіто. У глядачів і детективів буде тільки одна можливість відгадати, яка знаменитість сховалася в цьому образі, адже Мохіто – гість гіпершоу "Маска".

Мохіто
Мохіто
Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Шоу "Маска" – найпопулярніша розважальна програма року на українському телебаченні*. За аудиторією 18+ (міста 50 тис.+), частка випуску від 27.03.21 становила 25,12%, рейтинг – 9,01%, частка в момент зняття маски – 33,67%**. Охоплення за 10 випусків 13 010 688 глядачів ***.

Дивіться півфінал зіркового і загадкового на українському телебаченні шоу "Маска" цієї суботи, 3 квітня, о 21:00 на телеканалі "Україна".

* Серед розважальних проєктів, по аудиторіях 18-54 (міста 50+), 14-60 (міста 50+), 18+ (міста 50+), 4+ (вся Україна).
** Частка, рейтинг, частка в момент зняття маски випуску від 27.03.21, за аудиторією 18+ (міста 50+), дані попередні. *** Охоплення за 10 випусків. Аудиторія 4+, вся Україна.

Раніше Оля Полякова розлютилася на одного з учасників шоу "Маска".

Всі подробиці в спецтемі Все про шоу "Маска"

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