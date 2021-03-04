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Умер 36-летний участник группы Brutto Сергей "Бразил" Королев

Сегодня, 09:46

Артист боролся с онкологическим заболеванием

В среду, 3 марта, стало известно, что умер участник группы Brutto Сергей "Бразил" Королев, об этом сообщается на официальной странице коллектива в Fecebook. Музыканту было 36 лет, он боролся с онкологическим заболеванием.

Известно, что у Сергея была четвертая стадия глиобластомы правого полушария головного мозга. В 2019 году он перенес тяжелую операцию на мозге.

"Сегодня ушел наш брат — Бразил. Боец. Герой. Надежный Друг. Светлая Память тебе, Амиго! Ты Сражался до конца", – написали участники Brutto в соцсети.

Сергей "Бразил" Королев
Сергей "Бразил" Королев
Фото: facebook.com/brutto.official

Коллектив Brutto – панк-рок-группа бывшего солиста белорусской группы "Ляпис Трубецкой" Сергея Михалка. Сергей основал коллектив в 2014 году после прекращения существования "Ляписа Трубецкого".

Известно, что Сергей Королев до 2014 года не имел отношения к музыке, а работал финансистом и активно увлекался спортом.

Напомним, умер актер культового сериала "Династия". Ранее мы сообщали о смерти звезды сериала "Молодежка".

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смерть Brutto
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