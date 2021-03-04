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Помер 36-річний учасник гурту Brutto Сергій "Бразіл" Корольов

Сьогодні, 09:46

Артист боровся з онкологічним захворюванням

У середу, 3 березня, стало відомо, що помер учасник гурту Brutto Сергій "Бразіл" Корольов, про це повідомляється на офіційній сторінці колективу в Fecebook. Музиканту було 36 років, він боровся з онкологічним захворюванням.

Відомо, що у Сергія була четверта стадія гліобластоми правої півкулі головного мозку. У 2019 він переніс важку операцію на мозку.

"Сьогодні пішов наш брат – Бразіл. Боєць. Герой. Надійний Друг. Світла Пам'ять тобі, Аміго! Ти Воював до кінця", – написали учасники Brutto в соцмережі.

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Колектив Brutto – панк-рок-гурт колишнього соліста білоруського гурту "Ляпис Трубецкой" Сергія Міхалка. Сергій заснував колектив у 2014 році після припинення існування "Ляпіса Трубецького".

Відомо, що Сергій Корольов до 2014 року не мав відношення до музики, а працював фінансистом і активно захоплювався спортом.

Нагадаємо, помер актор культового серіалу "Династія". Раніше ми повідомляли про смерть зірки серіалу "Молодіжка".

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смерть Brutto
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