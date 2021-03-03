Умер звезда культового сериала "Династия"

Актер сыграл роль первого мужа героини Кристл Кэррингтон

Ушел из жизни знаменитый американский актер, каскадер и звезда культового сериала "Династия" Джеффри Скотт. Ему было 79 лет. Актер умер еще 23 февраля, находясь в своем доме в Колорадо, но о трагичном известии СМИ узнали лишь на днях.

Как сообщает The Hollywood Reporter, Джеффри Скотт умер от болезни Паркинсона на следующий день после своего 70-летия. О его смерти рассказала его жена Шери Кэтрин Скотт.

Джеффри Скотт Фото: Getty Images

Джеффри Скотт родился 22 февраля 1942 года и вырос в Калифорнии. Он начал свою карьеру актера в шоу-бизнесе, а в итоге подписал контракт с компанией Universal. Участие в первых двух сезонах популярной мыльной оперы "Династия" сделало Джеффри знаменитым. Он сыграл теннисиста Марка Дженнингса – первого мужа Кристл Кэррингтон, которую играла Линда Эванс.

Линда Эванс, Джон Форсайт, Джоан Коллинз, Джеффри Скотт Фото: Getty Images

Помимо "Династии" актер играл и в других популярных сериалах того времени. Также он успешно снимался в рекламе, включая рекламные ролики сигарет Camel и дезодоранта Old Spice.

Джеффри Скотт был женат трижды. Его последней женой была Шери Скотт.

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