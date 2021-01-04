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Удлинила шею и уменьшила подбородок: супруга Цекало перестаралась с ретушью его фото

Сегодня, 20:00

Девушка перестаралась, корректируя фото Александра

Дарина Эрвин, молодая супруга Александра Цекало, которая недавно призналась, что они с мужем дома разговаривают на английском, опубликовала отретушированное фото шоумена.

О том, что Дарина немного перестаралась с редактированием фото, первым рассказал Telegram-канал "Только никому".

Для сравнения на канале были опубликованы фото из Instastories Эрвин и их с Цекало совместный кадр. Похоже, что Дарина "удлинила" мужу шею и подкорректировала форму его подбородка.

Фото: "Только никому", instagram.com/darina.ervin

И действительно, если присмотреться, то с шеей у знаменитого шоумена на этом фото явно что-то не так.

Дарина Эрвин и Александр Цекало
Дарина Эрвин и Александр Цекало
Фото: instagram.com/darina.ervin

Напомним, Ким Кардашьян прифотошопила свою сестру на семейное фото.

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