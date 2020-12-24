Ким Кардашьян прифотошопила свою сестру на семейное фото – фаны потроллили звезд

Семейная поездка закончилась фотошопом

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян, которая ранее пожертвовала миллион долларов Нагорному Карабаху, поделилась фото с несколькими членами семьи Кардашьян-Дженнер. В итоге снимок вызвал массу споров и вопросов у фанатов, которые уверены, что старшую сестру, Кортни Кардашьян, прифотошопили.

Как сообщает Lifestyle Mag, недавно звездная семья съездила к озеру Тахо, где прошли съемки реалити-шоу "Семейство Кардашьян". Конечно же, знаменитости сделали массу фото и одну из них Ким Кардашьян запостила в соцсети.

Семья Кардашьян-Дженнер Фото: instagram.com/kimkardashian

На фото можно увидеть Ким, ее маму Крис, сестер Кендалл Дженнер, Хлою и Кортни Кардашьян, бывшего мужа Хлои Ламара Одома и экс-бойфренда Кортни Кардашьян Скотта Дисика. У поклонников появились сомнения, что с этим фото явно что-то не так.

"Почему Кортни выглядит так, будто ее прифотошопили", – писали в комментариях.

Скриншот Instagram

Тогда поклонники решили, что старшей Кардашьян – Кортни – не было, когда делали снимок, а ее фото прикрепили уже потом с помощью фоторедакторов.

Кортни Кардашьян Фото: instagram.com/kimkardashian

Но на этом все не закончилось и фанаты начали присылать мемы, намекая на "удачный" фотошоп.

Скриншот Twitter

Скриншот Twitter

Ранее сообщалось, что Ким Кардашьян и Канье Уэст не живут вместе, но разводиться не собираются.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться