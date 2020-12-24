Ким Кардашьян прифотошопила свою сестру на семейное фото – фаны потроллили звезд
Семейная поездка закончилась фотошопом
Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян, которая ранее пожертвовала миллион долларов Нагорному Карабаху, поделилась фото с несколькими членами семьи Кардашьян-Дженнер. В итоге снимок вызвал массу споров и вопросов у фанатов, которые уверены, что старшую сестру, Кортни Кардашьян, прифотошопили.
Как сообщает Lifestyle Mag, недавно звездная семья съездила к озеру Тахо, где прошли съемки реалити-шоу "Семейство Кардашьян". Конечно же, знаменитости сделали массу фото и одну из них Ким Кардашьян запостила в соцсети.
На фото можно увидеть Ким, ее маму Крис, сестер Кендалл Дженнер, Хлою и Кортни Кардашьян, бывшего мужа Хлои Ламара Одома и экс-бойфренда Кортни Кардашьян Скотта Дисика. У поклонников появились сомнения, что с этим фото явно что-то не так.
"Почему Кортни выглядит так, будто ее прифотошопили", – писали в комментариях.
Тогда поклонники решили, что старшей Кардашьян – Кортни – не было, когда делали снимок, а ее фото прикрепили уже потом с помощью фоторедакторов.
Но на этом все не закончилось и фанаты начали присылать мемы, намекая на "удачный" фотошоп.
Ранее сообщалось, что Ким Кардашьян и Канье Уэст не живут вместе, но разводиться не собираются.
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