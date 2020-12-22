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Супруга Александра Цекало: "Дома мы разговариваем на английском"

Сегодня, 12:20

Пара проживает в США

Молодая супруга знаменитого шоумена и продюсера Александра Цекало – Дарина Эрвин рассказала интересный факт из их жизни. Оказалось, что дома пара разговаривает на английском языке.

Александр Цекало с новой супругой Дариной Эрвин
Александр Цекало с новой супругой Дариной Эрвин
Фото: instagram.com/kuriatnik.ru

Тут, может быть, и нет ничего удивительного, ведь супруги проживают в доме Цекало в Майами, США. Дарина и вовсе давно проживает в Штатах, поэтому отвыкла от русской речи.

О том, что они разговаривают на английском, Дарина рассказала в своих Instastories, общаясь с подписчиками.

"Дома мы разговариваем на английском, по большей части из-за того, что мне так легче, да и для Саши это бесплатные уроки английского. Но дома у нас – хаос, тут вы иногда можете услышать фразы на иврите, русском и идише", – пишет Дарина.

Название

Напомним, в начале марта 2019 стало известно, что Александр Цекало женился в четвертый раз. Избранницей российского продюсера стала молодая художница Дарина Эрвин. После этого пара впервые появилась на публике в качестве мужа и жены.

Незадолго до этого Цекало развелся с Викторией Галушкой (младшей сестрой Веры Брежневой). Пара прожила в браке 10 лет, у них родилось двое детей.

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