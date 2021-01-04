Подовжила шию і зменшила підборіддя: дружина Цекало перестаралася з ретушшю його фото

Дівчина перестаралася, коректуючи фото Олександра

Дарина Ервін, молода дружина Олександра Цекало, яка нещодавно зізналася, що вони з чоловіком вдома розмовляють англійською, опублікувала відретушуване фото шоумена.

Про те, що Дарина трохи перестаралася з редагуванням фото, першим розповів Telegram-канал "Только никому".

Для порівняння на каналі були опубліковані фото з Instastories Ервін і їхній з Цекало спільний кадр. Схоже, що Дарина "подовжила" чоловікові шию і підкоригувала форму його підборіддя.

Фото: "Тільки нікому", instagram.com/darina.ervin

І дійсно, якщо придивитися, то з шиєю у знаменитого шоумена на цьому фото явно щось не так.

Даріна Ервін та Олександр Цекало Фото: instagram.com/darina.ervin

Нагадаємо, Кім Кардаш'ян приліпила у фотошопі свою сестру на сімейне фото.

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