Подовжила шию і зменшила підборіддя: дружина Цекало перестаралася з ретушшю його фото
Дівчина перестаралася, коректуючи фото Олександра
Дарина Ервін, молода дружина Олександра Цекало, яка нещодавно зізналася, що вони з чоловіком вдома розмовляють англійською, опублікувала відретушуване фото шоумена.
Про те, що Дарина трохи перестаралася з редагуванням фото, першим розповів Telegram-канал "Только никому".
Для порівняння на каналі були опубліковані фото з Instastories Ервін і їхній з Цекало спільний кадр. Схоже, що Дарина "подовжила" чоловікові шию і підкоригувала форму його підборіддя.
І дійсно, якщо придивитися, то з шиєю у знаменитого шоумена на цьому фото явно щось не так.
Нагадаємо, Кім Кардаш'ян приліпила у фотошопі свою сестру на сімейне фото.
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