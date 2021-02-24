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ТОП-15 цитат Стива Джобса: "Работать нужно не 12 часов, а головой"

Сегодня, 14:50

Он популярный не только своими технологиями, но и философским подходом к делу

Американский предприниматель Стив Джобс получил широкое признание как изобретатель эры IT-технологий. Он стал один из основателей, председатель совета директоров и CEO корпорации Apple, а также один из основателей CEO киностудии Pixar.

После его смерти прошло 10 лет, а его продукция продолжает покорять мир своей функциональностью и брендом, за которым стоит качество. Стив Джобс популярный не только своими прорывами в сфере IT-технологий, но и благодаря своему философскому подходу к делу.

Стив Джобс
Стив Джобс
Фото: Depositphotos

В день рождения предпринимателя Сегодня.Lifestyle составили ТОП-15 цитат бизнесмена Стива Джобса о женщинах, работе, деньгах и технологиях.

1. Работать нужно не 12 часов, а головой.

2. Будь честен с самим собой, и с людьми, всегда делай все вовремя, никогда не сдавайся, иди к своим целям, даже если все плохо.

3. Не допустить ошибок, значит прожить неполноценную жизнь.

4. Половина того, что отделяет успешных предпринимателей от неудачников — это настойчивость.

5. Я могу уволить человека, а потом позвонить ему, чтобы обсудить какой-то проект или снова нанять его. Прошлое меня не волнует, важно только настоящее.

Стив Джобс и Билл Гейтс на выставке в Музее Apple в Праге
Стив Джобс и Билл Гейтс на выставке в Музее Apple в Праге
Фото: Depositphotos

6. Только наличие цели приносит жизни смысл и удовлетворение. Это способствует не только улучшению здоровья и долголетию, но также дает вам капельку оптимизма в тяжелое время.

7. Если вы связаны с угасающей индустрией — быстро бросайте ее, до того, как потеряете работу.

8. У меня было много разных женщин, но лучшими всегда оказывались мои собственные жены.

9. Моя девушка всегда смеется во время секса. Вне зависимости от того, что она в это время читает.

10. Я не доверяю компьютеру, который не могу поднять.

Стив Джобс, Эд Кэтмулл и Джон Лассетер из PIXAR на церемонии награждения Гильдии продюсеров
Стив Джобс, Эд Кэтмулл и Джон Лассетер из PIXAR на церемонии награждения Гильдии продюсеров
Фото: Depositphotos

11. Да, я курил марихуану и пробовал LSD. И мне нечего стесняться по этому поводу.

12. Я бы обменял все свои технологии за один день с Сократом.

13. Я не стремлюсь быть привлекательным для людей. Мое дело — заставлять их становиться лучше.

14. Я — один из немногих людей, который знает, что такое потерять четверть миллиарда долларов за год. Это очень хорошо формирует личность.

15. Я назову компанию "Яблоко", если к 5 часам вы не предложите лучшего.

История жизни и карьеры Стива Джобса – смотрите видео:

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технологии джобс Apple Стив Джобс
Источник: Сегодня
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