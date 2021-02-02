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iPhone теперь можно разблокировать в маске: что нужно сделать

Сегодня, 10:57

Для этого понадобится Apple Watch

Владельцы iPhone теперь смогут разблокировать смартфон через Face ID, при этом не снимая медицинскую маску с лица.

Об этом сообщает Engadget.

Нововведение появилось в бета-версии iOS 14.5. Однако для его использования понадобится Apple Watch.

Функция работает следующим образом: сначала нужно посмотреть на iPhone, потом на Apple Watch поступит тактильный сигнал, подтверждающий, что смартфон был разблокирован. Заблокировать устройство также можно с часов.

Важно: для работы функции должно быть активно "Распознавание запястья". Соответствующая опция находится в приложении Watch -> Код-пароль.

При этом для оплаты покупок в Apple Pay придется либо снять маску, либо воспользоваться Apple Watch. Кроме того, если на запястье разблокированы часы, то любой человек в маске сможет разблокировать ваш iPhone.

Как сообщалось ранее, группа дизайнеров из команды Джони Айва, ответственная за разработку внешнего вида iPhone и iPad, создала защитную маску против коронавируса. Новинка получила название Apple Face Mask.

Ранее мы также писали о том, как LG выпустила маску против коронавируса на батарейках.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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iPhone Apple маска ios коронавирус
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