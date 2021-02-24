ТОП-15 цитат Стіва Джобса: "Працювати потрібно не 12 годин, а головою"
Підприємець популярний не тільки своїми технологіями, а й філософським підходом до справи
Американський підприємець Стів Джобс отримав широке визнання як винахідник ери IT-технологій. Він один із засновників, голова ради директорів і CEO корпорації Apple, а також один із засновників і CEO кіностудії Pixar.
Після його смерті минуло майже 10 років, а його технології продовжують підкорювати світ своєю функціональністю і брендом, за яким стоїть якість. Стів Джобс популярний не тільки своїми проривами в сфері IT-технологій, але й завдяки своєму філософському підходу до справи.
Сьогодні йому могло би виповнитися 66 років. У день народження підприємця ми зібрали ТОП-15 цитат бізнесмена Стіва Джобса про жінок, роботу, гроші та технології.
- Працювати потрібно не 12 годин, а головою.
- Будь чесний з самим собою і з людьми, завжди роби все вчасно, ніколи не здавайся, йди до своїх цілей, навіть якщо все погано.
- Не допустити помилок — означає прожити неповноцінне життя.
- Половина того, що відокремлює успішних підприємців від невдах, – це наполегливість.
- Я можу звільнити людину, а потім подзвонити їй, щоб обговорити якийсь проєкт чи знову найняти її. Минуле мене не хвилює, важливо тільки сьогодення.
- Тільки наявність мети приносить життю сенс і задоволення. Це сприяє не тільки поліпшенню здоров'я і довголіття, але також дає вам крапельку оптимізму у важкий час.
- Якщо ви пов'язані зі згасаючою індустрією – швидко кидайте її до того, як втратите роботу.
- У мене було багато різних жінок, але кращими завжди виявлялися мої власні дружини.
- Моя дівчина завжди сміється під час сексу. Незалежно від того, що вона в цей час читає.
- Я не довіряю комп'ютеру, який не можу підняти.
- Так, я курив марихуану і пробував LSD. І мені нема чого соромитися з цього приводу.
- Я б обміняв всі свої технології на один день з Сократом.
- Я не прагну бути привабливим для людей. Моя справа – змушувати їх ставати кращими.
- Я – один з небагатьох людей, який знає, що таке втратити чверть мільярда доларів за рік. Це дуже добре формує особистість.
- Я назву компанію "Яблуко", якщо до 5 годин ви не запропонуєте кращого.
Більше про життя та кар'єру Стіва Джобса – дивіться у відео:
Раніше ми розповідали, як живе молодша дочка Стіва Джобса.
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