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Легендарная "Два кольори". В чьем исполнении прозвучала лучше всего (голосование)

Сегодня, 15:49

Каждый артист исполнил композицию по-своему

Лидер группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка удивил публику, перепев легендарную песню "Два кольори" на английском языке.

Первым исполнителем этой композиции был украинский оперный певец Анатолий Мокренко. Автор музыки – Александр Билаш, а слов – Дмитрий Павлычко.

В этой подборке Сегодня.Lifestyle решили вспомнить звезд, которые когда-либо исполняли "Два кольори".

(Голосование – в конце материала)

Виктор Павлик

Певец Виктор Павлик не только пишет собственные песни, но и любит исполнять популярные украинские композиции. "Два кольори" – не стала исключением.

Оксана Муха

Оксана Муха – украинская исполнительница и победительница девятого сезона шоу "Голос країни".

"Так звучит душа Украины, так поет сама Украина", – говорил ее наставник в проекте, популярный певец Дан Балан.

Квитка Цисык

А теперь послушайте "Два кольори" в исполнении легендарной американской певицы украинского происхождения Квитки Цисык.

Мария Яремчук

Не менее трогательно "Два кольри" исполнила украинская певица, дочь народного артиста Украины Назария Яремчука – Мария Яремчук.

Олег Скрипка

И, конечно же, новая версия песни от Олега Скрипки с художественным перевод текста на английский язык!

Ранее мы делали подборку артистов, которые исполнили хит "Червона рута".

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