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Легендарна "Два кольори". У чиєму виконанні прозвучала найкраще (голосування)

Сьогодні, 15:49

Кожен артист виконав композицію по-своєму

Лідер гурту "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка здивував публіку, переспівавши легендарну пісню "Два кольори" англійською мовою.

Першим виконавцем цієї композиції був український оперний співак Анатолій Мокренко. Автор музики – Олександр Білаш, а слів – Дмитро Павличко.

У цій добірці Сьогодні.Lifestyle вирішили згадати зірок, які коли-небудь виконували "Два кольори".

(Голосування – в кінці матеріалу)

Віктор Павлік

Співак Віктор Павлік не тільки пише власні пісні, а й любить виконувати популярні українські композиції. "Два кольори" – не стала винятком.

Оксана Муха

Оксана Муха – українська виконавиця і переможниця дев'ятого сезону шоу "Голос країни".

"Так звучить душа України, так співає сама Україна", – говорив її наставник к проєкті, популярний співак Дан Балан.

Квітка Цісик

А тепер послухайте "Два кольори" у виконанні легендарної американської співачки українського походження Квітки Цісик.

Марія Яремчук

Не менш зворушливо "Два кольри" виконала українська співачка, дочка народного артиста України Назарія Яремчука – Марія Яремчук.

Олег Скрипка

І, звичайно ж, нова версія пісні від Олега Скрипки з художнім переклад тексту на англійську мову!

Раніше ми робили добірку артистів, які виконали хіт "Червона рута".

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