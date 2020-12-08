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В чьем исполнении "Червона рута" звучит лучше: артисты, которые спели знаменитый хит

Сегодня, 18:20

Песня стала настоящим символом украинской эстрады

На днях украинская певица София Ротару на "Песне года" спела легендарный хит "Червона рута", которому в этом году исполняется 50 лет. Написанная в 1970 году украинским композитором и поэтом Владимиром Ивасюком, "Червона рута" впервые прозвучала в программе "Камертон хорошего настроения" – песню исполнил ансамбль "Карпаты". С тех пор "Червона рута" стала одной из главных национальных украинских песен.

Конечно же, "Червона рута" у многих из нас ассоциируется с блестящим исполнением Софии Ротару, но другие известные артисты тоже пели этот хит. Кто спел лучше – узнаем, послушав Топ-5 версий.

Владимир Ивасюк

Впервые Владимир Ивасюк исполнил свою песню "Червона рута" 13 сентября 1970 года, а уже через год в Яремча сняли украинский музыкальный фильм "Червона рута" с Софией Ротару в главной роли.

София Ротару

"Червона рута", вероятно, больше всего ассоциируется именно с голосом Софии Ротару. В то же время и сама песня определила успех певицы и стала ее визитной карточкой. Одноименный альбом "Червона рута" певица выпустила в 1972 году.

Ани Лорак

Ани Лорак не часто исполняет песни на украинском языке, но "Червону руту" она пела не раз во время своих гастролей. Причем, это становилось для зрителей абсолютным сюрпризом.

Филипп Киркоров

Филипп Киркоров, который уже не первый раз заявляет о дружбе Украины и России, на днях отметил, что "Червона рута" – это символ украинской эстрады. И, конечно же, артист и сам некогда пел эту песню в дуэте с Ани Лорак.

Святослав Вакарчук

В исполнении Святослава Вакарчука "Червона рута" тоже обрела особенное звучание. Певец неоднократно исполнял эту песню и стал меценатом памятника, установленного во Львове в честь Владимира Ивасюка.

Ранее внучка Софии Ротару Соня Евдокименко устроила сюрприз ко дню рождения своего бойфренда в Майами.

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