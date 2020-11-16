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"Танці з зірками-2020": какие пары прошли в полуфинал

Сегодня, 16:14

До завершения шоу осталось всего два эфира

В минувшее воскресенье, 15 ноября, состоялся 12 выпуск шоу "Танці з зірками-2020". В прямом эфире решилась судьба конкурсантов – выбыла очередная пара, и стало известно, кто прошел в полуфинал проекта.

Напомним, что в четвертьфинале участники танцевали по три раза – со своими партнерами, с судьями и "танец за жизнь". Неприятно вечер закончился для главного судьи Влада Ямы, который травмировался во время танца с Юлией Саниной.

Итак, какие же пары прошли в полуфинал "Танці з зірками-2020"?

Юлия Санина и Дмитрий Жук

Фото: instagram.com/tanci1plus1

Фронтвумен группы The HARDKISS показала всем, что может быть нежной, сексуальной, страстной, а главное – потрясающей танцовщицей. Юлия стойко справилась с вызовами судьбы – когда танцевала с ушибом ребра, и когда ее партнер заразился коронавирусом.

Надежда Мейхер и Кирилл Васюк

Фото: instagram.com/tanci1plus1

Экс-участница золотого состава группы "ВИА Гра" с первого эфира завоевала любовь судей проекта, а в частности Григория Чапкиса. Однако в последних эфирах пара Надежды и Кирилла зарабатывает не самые лучшие оценки.

Санта Димопулос и Макс Леонов

Фото: instagram.com/tanci1plus1

Санта и Максим несколько раз возглавляли турнирную таблицу прямых эфиров. Мастерство "виагрянки", которая с детства занимается танцами, бесспорно, придает ей сил и уверенности в своей победе.

Узнайте также, кто покинул шоу "Танці з зірками-2020" в двенадцатом эфире.

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Надежда Мейхер Санта Димопулос Юлия Санина Танці з зірками
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