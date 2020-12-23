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"Были готовы к этому": сын Виктора Павлика о смерти младшего брата

Сегодня, 19:08

Александр Павлик вспомнил последний разговор с младшим братом

В августе у певца Виктора Павлика умер младший сын Павел. Он несколько лет боролся с онкологическим заболеванием. Старший сын Виктора Александр Павлик тяжело переживал смерть младшего брата. Эксклюзивно программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" Александр Павлик рассказал о последнем разговоре с младшим братом.

Старший сын Павлика рассказал, что они с Павлом были близки. До сих пор Александр пытается объяснить себе, за что такие испытание и почему именно с его братом это все случилось, но не может.

"Я его с детства знаю, я его на руках из роддома держал. И он такой чистый ребенок был . Я знаю, что такие люди рано уходят к богу. Я просто не знаю, почему это с ним произошло", – сказал Александр.

Виктор Павлик с сыновьями Павлом и Александром
Виктор Павлик с сыновьями Павлом и Александром
Фото: Facebook-страница Виктора Павлика

О смерти младшего брата он узнал от своей жены, когда был на гастролях. Певец признался, что они понимали к чему все идет.

"Понимаешь, где-то мы немного и были готовы к этому. И Лора уже столько намучилась. В день похорон было очень тяжело", – сказал старший сын Павлика.

Александр до сих пор не может забыть последний разговор с младшим братом. Он рассказывал о девушке, с которой познакомился в интернете и признавался, что ничего не боится, но не хочет всю жизнь пролежать в кровати.

"Саш, я ничего не боюсь. Овощем я лежать точно не хочу, но я уже жду либо Господь меня туда пускай забирает, либо сделает из меня здесь человека", – вспомнил Александр.

Смотрите эксклюзивное интервью Александра Павлика:

Ранее Виктор Павлик опубликовал песню, которую написал его младший сын.

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