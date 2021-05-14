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Святослав Вакарчук празднует свое 46-летие в АТО в компании настоящих друзей (видео)

Сегодня, 16:46

Свой день рождения музыкант решил отпраздновать вместе со своими друзьями – бойцами в зоне АТО. Артист записал короткий ролик, а также выступил перед бойцами

Святослав Вакарчук
Святослав Вакарчук
Фото: facebook.com/sviatoslav.vakarchuk

Лидер группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, который ранее опубликовал редкое фото супруги, встретил свое 46-летие на востоке Украины. Артист снял видео с бойцами в зоне АТО недалеко от Авдеевки и отметил, что это один из лучших его дней рождений.

Видео Святослав Вакарчук опубликовал в своем Facebook-аккаунте.

"Я нахожусь в очень важном для себя месте, фактически свой день рождения отмечаю в компании настоящих друзей – это наши бойцы, которые тут, недалеко от Авдеевки защищают наше с вами мирное небо", – сказал Вакарчук.

Затем артист показал своих товарищей и воскликнул "Слава Украине!", на что в ответ бойцы ответили "Героям слава".

Святослав Вакарчук
Видео: facebook.com/sviatoslav.vakarchuk

В сториз Святослав опубликовал кадр своего выступления перед бойцами. Артист спел под аккомпанемент гитариста.

Ранее в Сети бурно отреагировали на новую авторскую песню Святослава Вакарчука.

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Источник: facebook.com/sviatoslav.vakarchuk
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