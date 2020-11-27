Святослав Вакарчук выпустил первую песню авторского проекта. В Сети бурная реакция

Поклонники по-разному отнеслись к новой песне

Украинский певец Святослав Вакарчук выпустил первую песню своего авторского музыкального проекта "Оранжерея". На лирическую композицию под названием "Знову" Вакарчук уже успел снять клип.

Режиссером видео стал Александр Коршак. Для съемок выбрали оранжерею в столичном национальном комплексе ВДНХ.

Смотреть клип на песню "Знову":

Поклонники по-разному отреагировали на премьеру песни. Одни оценили текст и отметили, что получилось очень пронзительно и трогательно. "Снова в самое сердце, в душу так проникновенно, так честно, так по-настоящему .. "," Песня хорошая, чувственная, спетая душой ", "Шикарная песня" – написали поклонники.

Другие же обратили внимание на то, что у Вакарчука что-то не то с голосом. "Неприятно изменился тембр голоса.", "Голос неприятно режет слух", – поделились своим мнением поклонники.

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