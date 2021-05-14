Святослав Вакарчук святкує своє 46-річчя в АТО в компанії справжніх друзів (відео)

Свій день народження музикант вирішив відсвяткувати разом зі своїми друзями – бійцями в зоні АТО. Артист записав короткий ролик, а також виступив перед бійцями

Святослав Вакарчук Фото: facebook.com/sviatoslav.vakarchuk

Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, який раніше опублікував рідкісне фото дружини, зустрів своє 46-річчя на сході України. Артист зняв відео з бійцями в зоні АТО недалеко від Авдіївки та зазначив, що це один з найкращих його днів народжень.

Відео Святослав Вакарчук опублікував у своєму Facebook-акаунті.

"Я перебуваю в дуже важливому для себе місці, фактично свій день народження відзначаю в компанії справжніх друзів – це наші бійці, які тут, недалеко від Авдіївки захищають наше з вами мирне небо", – сказав Вакарчук.

Потім артист показав своїх товаришів і вигукнув "Слава Україні!", на що у відповідь бійці відповіли "Героям слава".

Святослав Вакарчук Відео: facebook.com/sviatoslav.vakarchuk

У сторіз Святослав опублікував кадр свого виступу перед бійцями. Артист заспівав під акомпанемент гітариста.

Раніше в Мережі бурхливо відреагували на нову авторську пісню Святослава Вакарчука.

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