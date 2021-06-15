Святослав Пискун снимется в проекте "Хід прокурора" с реальными историями преступлений

В проекте телеканала Украина будут использованы архивные фото- и видеоматериалы с реальных мест преступлений. Основными локациями съемок стали кабинет следователя прокуратуры и совещательный кабинет

Святослав Пискун снимется в проекте«Хід прокурора» Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Телеканал "Украина" совместно с продакшн-компанией IVORY films работает над созданием беспрецедентного для украинского телевидения документального остросюжетного криминального детектива – "Хід прокурора". Каждая серия – отдельная реальная резонансная история конкретного преступления, расследование которого вела прокуратура во главе с бывшим генеральным прокурором Украины Святославом Пискуном.

Бывший генеральный прокурор Украины Святослав Пискун Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

В основе каждой серии – только реальные резонансные преступления, которые происходили в Украине в период с 80-х годов прошлого века по сегодняшний день и которые вызвали резонанс в обществе. Зритель станет свидетелем того, как проходило расследование, узнает, кто получил наказание за совершенное преступление и все ли на самом деле было так, как рассказывали журналисты.

"К моменту старта съемок было проработано более 150 уголовных дел, мы должны были выбрать самые сложные для нас и интересные для зрителя уголовные дела, поэтому нам есть с чем зайти в новый телевизионный сезон. Сценаристы проекта пытались придерживаться достоверности в историях, единственное, что мы осознанно меняли – это имена и фамилии преступников и их жертв, пытаясь уберечь их семьи от нападок, мести или чрезмерного внимания", – отметила руководительница проекта "Хід прокурора" Оксана Струтинская.

Зрители станут свидетелями неожиданных поворотов, интриг, попыток преступников замести следы, отвести расследование по ложному следу. Проводником каждого расследования является экс-генеральный прокурор Украины – Святослав Пискун.

"Цель проекта – показать ответственных профессионалов: следователей прокуратуры, прокуроров, оперативников МВД, которые беспристрастно, честно и объективно, рискуя своим здоровьем и жизнью, не жалея своего личного времени, расследовали уголовные дела об убийствах людей. Мы ничего не придумали, это – реальные преступления, которые были под наблюдением Генеральной прокуратуры, где я проработал 27 лет. Все дела расследовались группами, которые возглавлял я или мои коллеги", – рассказал Святослав Пискун.

В "Хід прокурора" используют архивные фото и видео с реальных мест преступлений Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

По его словам, это эксклюзивный сериал, потому что здесь освещаются события, о которых люди слышали в СМИ, но реальные подробности которых были засекречены.

"Мы очень много приложили усилий для съемок. Я обзванивал всех прокуроров областей и находил следователей, работавших по этим делам. Помогали все. Помогали потому, что это гордость органов прокуратуры – квалифицированное расследование запутанных неочевидных латентных преступлений. Мы впервые покажем правду о работе следователей прокуратуры", – рассказывает Святослав Пискун.

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В проекте будут использованы архивные фото- и видеоматериалы с реальных мест преступлений. Также основными локациями съемок стали кабинет следователя прокуратуры, совещательный кабинет, где собирается вся следственная группа, лаборатория судмедэксперта и криминалиста, комната для допросов, комната для опознания.

"Хід прокурора" стартует в новом телевизионном сезоне на канале "Украина".

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