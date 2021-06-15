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Святослав Піскун зніметься в проєкті "Хід прокурора" з реальними історіями злочинів

Сьогодні, 15:50

У проєкті телеканалу Україна будуть використані архівні фото- та відеоматеріали з реальних місць злочинів. Основними локаціями зйомок стали кабінет слідчого прокуратури і дорадчий кабінет

Святослав Піскун зніметься в проекті «Хід прокурора»
Святослав Піскун зніметься в проекті «Хід прокурора»
Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Телеканал "Україна" спільно з продакшн-компанією IVORY films працює над створенням безпрецедентного для українського телебачення документального гостросюжетного кримінального детективу – "Хід прокурора". Кожна серія – окрема реальна резонансна історія конкретного злочину, розслідування якого вела прокуратура на чолі з колишнім генеральним прокурором України Святославом Піскуном.

Колишній генеральний прокурор України Святослав Піскун
Колишній генеральний прокурор України Святослав Піскун
Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

В основі кожної серії – тільки реальні резонансні злочини, які відбувалися в Україні в період з 80-х років минулого століття по сьогоднішній день і які викликали резонанс у суспільстві. Глядач стане свідком того, як проходило розслідування, дізнається, хто отримав покарання за скоєний злочин і чи все насправді було так, як розповідали журналісти.

"До моменту старту зйомок було опрацьовано понад 150 кримінальних справ, ми повинні були вибрати найскладніші для нас і цікаві для глядача кримінальні справи, тому нам є з чим зайти в новий телевізійний сезон. Сценаристи проєкту намагалися дотримуватися достовірності в історіях, єдине, що ми усвідомлено міняли – це імена і прізвища злочинців та їхніх жертв, намагаючись уберегти їхні сім'ї від нападок, помсти або надмірної уваги", – наголосила очільниця проєкту "Хід прокурора" Оксана Струтинська.

Глядачі стануть свідками несподіваних поворотів, інтриг, спроб злочинців замести сліди, відвести розслідування по хибному сліду. Провідником кожного розслідування є ексгенеральний прокурор України – Святослав Піскун.

"Мета проєкту – показати відповідальних професіоналів: слідчих прокуратури, прокурорів, оперативників МВС, які неупереджено, чесно і об'єктивно, ризикуючи своїм здоров'ям і життям, не шкодуючи свого особистого часу, розслідували кримінальні справи про вбивства людей. Ми нічого не придумали, це – реальні злочини, які були під наглядом Генеральної прокуратури, де я пропрацював 27 років. Всі справи розслідувалися групами, які очолював я або мої колеги", – розповів Святослав Піскун.

В "Хід прокурора" використовують архівні фото та відео з реальних місць злочинів
В "Хід прокурора" використовують архівні фото та відео з реальних місць злочинів
Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

За його словами, це ексклюзивний серіал, тому що тут висвітлюються події, про які люди чули в ЗМІ, але реальні подробиці яких були засекречені.

"Ми дуже багато доклали зусиль для зйомок. Я телефонував всім прокурорам областей та знаходив слідчих, які працювали у цих справах. Допомагали всі. Допомагали тому, що це гордість органів прокуратури – кваліфіковане розслідування заплутаних неочевидних латентних злочинів. Ми вперше покажемо правду про роботу слідчих прокуратури", – розповідає Святослав Піскун.

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У проєкті будуть використані архівні фото- та відеоматеріали з реальних місць злочинів. Також, основними локаціями зйомок стали кабінет слідчого прокуратури, дорадчий кабінет, де збирається вся слідча група, лабораторія судмедексперта і криміналіста, кімната для допитів, кімната для впізнання.

"Хід прокурора" стартує в новому телевізійному сезоні на каналі "Україна".

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Джерело: Сьогодні
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