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MARUV анонсировала два концерта в Украине и разозлила соцсети: "Отправим ее в русский мир"

Сегодня, 13:14

Певица давно гастролирует и живет в России, но этим летом она собирается приехать как минимум в два города Украины

MARUV вернется в Украину, чтобы выступить в Одессе и Мариуполе: соцсети негодуют
MARUV вернется в Украину, чтобы выступить в Одессе и Мариуполе: соцсети негодуют
Фото: instagram.com/maruvofficial

MARUV снова оказалась в центре скандала. Украинская певица, которая строит карьеру в России, снимается в российских шоу и ездит с концертами по российским городам, а недавно записала песню с Филипом Киркоровым, планирует выступить этим летом в Украине.

Концерт MARUV анонсирован в Одессе (20 июня в Ibiza), также она может приехать в Мариуполь на фестиваль MRPL City (6-8 августа) .

MARUV выступит с концертом в Одессе
Скриншот: ibiza.ua
MARUV выступит на фестивале в Мариуполе
Скриншот: concert.ua

Напомним, что во время участия MARUV в Нацотборе на "Евровидение" в 2019 году на певицу обрушился шквал критики из-за того, что она выступает в РФ.

Ее комментарий тогда был таким: "Каждый выбирает по-своему, как нести мир. Кто-то выбирает оружие, а кто-то – музыку. Это мой способ нести мир".

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В том же 2019-м артистка снова попала в скандальную ситуацию, когда на вопрос журналиста о принадлежности Крыма MARUV просто развернулась и ушла.

"И это как раз тот случай, когда отсутствие ответа говорит лучше любых слов", – указывает Сергей Стерненко в своем видео о Марув, опубликованном в его YouTube-канале.

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В комментариях под роликом пользователи высказались весьма нелестно о певице и о том, что она возвращается в Украину зарабатывать деньги:

  • "Анна Борисовна – обычная потаскуха, а потаскухам свойственно торговать собой, пока еще молодые и в форме".
  • "У этой есть украинский паспорт, а два слова по-украински не свяжет".
  • "Пусть остается там, в стране-агрессоре, а не прется сюда, в ненавистную ей Украину, зарабатывать бабло".
  • "Что в Украину переться? Сидела бы в новом доме, там ее творчество более актуально".
  • "Эта продажная шобла пусть остается там".
Скриншот из YouTube
Скриншот из YouTube
Скриншот из YouTube
Скриншот из YouTube
Скриншот из YouTube

Смотрите эксклюзивное интервью с MARUV:

Напомним, что ранее скандальная MARUV похвасталась попаданием в книгу о "великолепных украинках".

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