MARUV анонсировала два концерта в Украине и разозлила соцсети: "Отправим ее в русский мир"

Певица давно гастролирует и живет в России, но этим летом она собирается приехать как минимум в два города Украины

MARUV вернется в Украину, чтобы выступить в Одессе и Мариуполе: соцсети негодуют Фото: instagram.com/maruvofficial

MARUV снова оказалась в центре скандала. Украинская певица, которая строит карьеру в России, снимается в российских шоу и ездит с концертами по российским городам, а недавно записала песню с Филипом Киркоровым, планирует выступить этим летом в Украине.

Концерт MARUV анонсирован в Одессе (20 июня в Ibiza), также она может приехать в Мариуполь на фестиваль MRPL City (6-8 августа) .

MARUV выступит с концертом в Одессе

Скриншот: ibiza.ua

MARUV выступит на фестивале в Мариуполе

Скриншот: concert.ua

Напомним, что во время участия MARUV в Нацотборе на "Евровидение" в 2019 году на певицу обрушился шквал критики из-за того, что она выступает в РФ.

Ее комментарий тогда был таким: "Каждый выбирает по-своему, как нести мир. Кто-то выбирает оружие, а кто-то – музыку. Это мой способ нести мир".

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В том же 2019-м артистка снова попала в скандальную ситуацию, когда на вопрос журналиста о принадлежности Крыма MARUV просто развернулась и ушла.

"И это как раз тот случай, когда отсутствие ответа говорит лучше любых слов", – указывает Сергей Стерненко в своем видео о Марув, опубликованном в его YouTube-канале.

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В комментариях под роликом пользователи высказались весьма нелестно о певице и о том, что она возвращается в Украину зарабатывать деньги:

"Анна Борисовна – обычная потаскуха, а потаскухам свойственно торговать собой, пока еще молодые и в форме".

"У этой есть украинский паспорт, а два слова по-украински не свяжет".

"Пусть остается там, в стране-агрессоре, а не прется сюда, в ненавистную ей Украину, зарабатывать бабло".

"Что в Украину переться? Сидела бы в новом доме, там ее творчество более актуально".

"Эта продажная шобла пусть остается там".

Скриншот из YouTube

Скриншот из YouTube

Скриншот из YouTube

Скриншот из YouTube

Скриншот из YouTube

Смотрите эксклюзивное интервью с MARUV:

Напомним, что ранее скандальная MARUV похвасталась попаданием в книгу о "великолепных украинках".

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