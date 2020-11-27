Супруга сына Сергея Зверева: "Он хочет взять мою фамилию и не иметь с отцом никаких контактов"

Поводом к этому стал тот факт, что Зверев выписал сына из квартиры

Между приемным сыном Сергея Зверева и самим артистом уже давно назрел конфликт. Семейные разборки привели к тому, что "звезда в шоке" выписал сына из квартиры в центре Москвы. Это доставило много проблем Звереву-младшему. Теперь он хочет отказаться от своей фамилии и больше не общаться с отцом.

О тяжелых отношениях артиста и его сына Сергея (мальчика Зверев назвал в честь самого себя) рассказала супруга Зверева-младшего Юлия в интервью Sobesednik.ru.

"У Сережи сейчас старый паспорт, там еще стоит прописка. Но скоро его нужно будет менять и могут возникнуть проблемы, потому что он нигде не зарегистрирован. В будущем мы даже хотим, чтобы Зверева-старшего лишили отцовских прав. Сережа вообще хочет мою фамилию взять, чтобы с ним больше никогда не иметь никаких контактов", – рассказала Юлия.

Сергей Зверев и его сын Сергей Фото: instagram.com/sergeyzverev, instagram.com/zverevsuperstar

Сообщается, что конфликт между Сергеем Зверевым и его сыном начался давно. Если в детстве мальчик много времени проводил с отцом, посещая с ним светские мероприятия, то, когда он вырос, ситуация изменилась. Взгляды на жизнь у отца и сына стали совсем разные. Зверев-младший переехал от отца в Подмосковье, женился и стал вести тихий образ жизни.

Напомним, Брэд Питт поссорился с приемным сыном. Ранее мы писали о самых громких ссорах в звездных коллективах.

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