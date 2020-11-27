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Дочь Анастасии Заворотнюк показала свою новую квартиру в Москве: фото

Сегодня, 12:40

Девушка уже ждет не дождется, когда сможет переехать в свои апартаменты

24-летняя дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая болеет раком, Анна скоро переедет из родительского дома: в Москве у девушки уже почти закончился ремонт в ее собственной квартире.

Счастливая дочь звезды "Моей прекрасной няни" решила поделиться со своими подписчиками снимками квартиры. Пока что полностью готовы только кухня и ванная комната, а остальную мебель и технику в апартаменты еще не завезли.

Скриншот: Instagram Анны Заворотнюк

"Переехала. И ни одного шкафа еще не готово", – пишет Анна в Instagram.

Скриншот: Instagram Анны Заворотнюк

Отметим, что девушка сейчас проживает в загородном доме со своей семьей. Пока неизвестно, вернулась ли из клиники Анастасия Заворотнюк. Ранее мы писали, что ее якобы видели соседи, когда актриса вернулась домой после лечения онкологического заболевания.

Ранее Анна Заворотнюк впервые прокомментировала состояние здоровья своей мамы.

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