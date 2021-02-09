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Герой "Холостяк-10" Макс Михайлюк женился на беременной возлюбленной

Сегодня, 09:38

Даша Хлыстун сообщила, что они с Максом – муж и жена

Даша Хлыстун, которая ждет ребенка от главного героя реалити "Холостяк-10", сообщила, что они с Максом – муж и жена. Оказывается, Михайлюк уже успел жениться!

Даже если вы еще не женаты, но у вас есть вторая половинка, стоит задуматься над сюрпризом ко Дню влюбленных. Специально к празднику 14 февраля мы собрали 14 идей, как провести День святого Валентина необычно и интересно.

В Instastories Даша ответила на несколько вопросов своих подписчиков и сама выдала, что они с Михайлюком женаты. Все началось с того, что у Хлыстун спросили, на каком она месяце беременности.

Фото: instagram.com/stories/dasha_khlystun

"Этот вопрос лидирует из всех. Ребят, это то, что останется без ответа. Как и насчет пола ребенка, насчет свадьбы. Я и Макс уже муж и жена", – рассказала модель.

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Она добавила ,что знает пол ребенка, но пока оставит эту информацию в тайне. Беременная Хлыстун также пообещала поклонникам показать свадьбу, но позже.

Напомним, что ранее Даша Хлыстун раскрыла подробности знакомства с Максом Михайлюком.

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