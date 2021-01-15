Страдал ради детей: Бен Аффлек признался, что начал пить, когда играл Бэтмена

Актер сорвался во время съемок "Лиги справедливости"

Бен Аффлек, который завел приватный аккаунт в Instagram и подписался на бывшую жену, трижды пробовал лечиться от алкоголизма, но каждый раз срывался.

Актер признался, что начал употреблять алкоголь во время съемок "Лиги справедливости", где он играл Бэтмена. Эта роль хоть и далась ему тяжело, но Аффлек согласился на нее ради детей.

В подкасте The Hollywood Reporter Бен рассказал, что роль Бэтмена не принесла ему удовлетворения. Более того, он буквально страдал.

Бен Аффлек в роли Бэтмена Фото: Скриншот из видео

"Я начал слишком много пить во время "Лиги справедливости", и это очень трудно осознать и побороть", – говорит 48-летний актер.

По его словам, он согласился играть супергероя потому, что его дети не будут смотреть более серьезные фильмы с участием их звездного отца.

"Я сыграл Бэтмена, потому что хотел сделать это для своих детей... Я надел этот костюм (Бэтмена – прим. Ред) на день рождения моего сына, и это стоило каждого мгновения страданий в "Лиге справедливости", – добавил Бен Аффлек.

Свой алкоголизм Аффлек называет "пожизненной борьбой". Осенью 2018-го он прошел курс лечения против алкогольной зависимости, а после признался, что большую поддержку ему оказала его бывшая супруга Дженнифер Гарнер.

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