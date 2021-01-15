Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Страдал ради детей: Бен Аффлек признался, что начал пить, когда играл Бэтмена

Сегодня, 15:45

Актер сорвался во время съемок "Лиги справедливости"

Бен Аффлек, который завел приватный аккаунт в Instagram и подписался на бывшую жену, трижды пробовал лечиться от алкоголизма, но каждый раз срывался.

Актер признался, что начал употреблять алкоголь во время съемок "Лиги справедливости", где он играл Бэтмена. Эта роль хоть и далась ему тяжело, но Аффлек согласился на нее ради детей.

В подкасте The Hollywood Reporter Бен рассказал, что роль Бэтмена не принесла ему удовлетворения. Более того, он буквально страдал.

Бен Аффлек в роли Бэтмена
Бен Аффлек в роли Бэтмена
Фото: Скриншот из видео

"Я начал слишком много пить во время "Лиги справедливости", и это очень трудно осознать и побороть", – говорит 48-летний актер.

По его словам, он согласился играть супергероя потому, что его дети не будут смотреть более серьезные фильмы с участием их звездного отца.

Читайте также:
Бен Аффлек в состоянии алкогольного опьянения выиграл в казино: видео

"Я сыграл Бэтмена, потому что хотел сделать это для своих детей... Я надел этот костюм (Бэтмена – прим. Ред) на день рождения моего сына, и это стоило каждого мгновения страданий в "Лиге справедливости", – добавил Бен Аффлек.

Свой алкоголизм Аффлек называет "пожизненной борьбой". Осенью 2018-го он прошел курс лечения против алкогольной зависимости, а после признался, что большую поддержку ему оказала его бывшая супруга Дженнифер Гарнер.

Ранее мы писали, что актеру Михаилу Ефремову диагностировали хронический алкоголизм.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Он чудовище: бывшая жена Арми Хаммера шокирована его "признанием" в каннибализме Шайа Лабаф выбыл из претендентов на "Оскар" после обвинений в домашнем насилии Том Круз обматерил съемочную группу "Миссии невыполнимой": "Еще раз увижу - идете на х**"
актер алкоголизм Бен Аффлек
Реклама

Новости партнеров

Звезду "Папиных дочек" Гусева нашли мертвым в собственном авто
Звезду "Папиных дочек" Гусева нашли мертвым в собственном авто
Как мариновать грибы: простые способы сделать закуску на зиму
Как мариновать грибы: простые способы сделать закуску на зиму
Как вкусно приготовить картошку с грибами
Как вкусно приготовить картошку с грибами
Раскрыты подробности смерти Бориса Грачевского
Раскрыты подробности смерти Бориса Грачевского

Популярные статьи

Сегодня, 12:19Вкусно

6 рецептов глинтвейна – от классического до кофейного

Сегодня, 11:13Фаново

"Нужно есть каждый день": 111-летний долгожитель назвал свой любимый продукт

Вчера, 07:30Фаново

Старый Новый год-2021: что ни в коем случае нельзя делать

Вчера, 07:00Фаново

Обрезание Господне: история, традиции праздника, что нельзя делать в этот день

Вчера, 06:30Events

День святого Василия: поздравления с днем ангела

13 январяФаново

Поздравления со старым Новым годом-2021: прикольные СМС, стихи и картинки

13 январяФаново

Старый Новый год-2021: красивые поздравления в прозе, открытки и картинки

13 январяЗвездно

Александр Эллерт рассказал, был ли секс на "Холостячке"

13 январяПсихо

Подборка красивых щедривок на старый Новый год

13 январяФаново

Поздравления со старым Новым годом-2021: яркие открытки, пожелания и стихи

13 январяЭксклюзив

Андрея Данилко заметили в России. Мы выяснили, так ли это

13 январяФаново

"Щедрик, щедрик, щедрівочка": текст песни и история

12 январяEvents

Гадания на старый Новый год-2021: ТОП-7 способов

12 январяEvents

Старый Новый год: дата, история, традиции и приметы

12 январяВкусно

Рецепты "богатой" кутьи на старый Новый год: с коньяком, сливками и маслом

12 январяФаново

Популярные посевалки на старый Новый год-2021

Новости партнеров

"Замужняя" Бузова опозорилась на пляже, туго натянув бикини
"Замужняя" Бузова опозорилась на пляже, туго натянув бикини
Стали известны подробности смерти создателя "Ералаша" Грачевского
Стали известны подробности смерти создателя "Ералаша" Грачевского
Главная красотка украинской легкой атлетики!
Главная красотка украинской легкой атлетики!
Пять зодиакальных пар, которые обречены на вечное счастье
Пять зодиакальных пар, которые обречены на вечное счастье
Тина Кароль оказалась в эпицентре скандала
Тина Кароль оказалась в эпицентре скандала
5 самых грустных и мрачных мультфильмов СССР
5 самых грустных и мрачных мультфильмов СССР
Известная фигуристка откровенно об отношениях с женатым Топаловым
Известная фигуристка откровенно об отношениях с женатым Топаловым
Экс-подруга "нового Шевченко" из "Динамо" сбежала в тропики
Экс-подруга "нового Шевченко" из "Динамо" сбежала в тропики

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять