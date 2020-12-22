Шайя Лабаф выбыл из претендентов на "Оскар" после обвинений в домашнем насилии

Актера удалили из списка создателей картины "Фрагменты женщины"

Имя американского актера, звезды "Трансформеров" Шайи ЛаБафа, которого засняли за страстными поцелуями с Маргарет Куэлли, исчезло из списка потенциальных претендентов на "Оскар". Все это произошло вскоре после того, как голливудскую звезду обвинили в домашнем насилии.

Напомним, что певица Талия Дебретт Барнетт, известная под псевдонимом FKA twigs, выдвинула обвинения против Шаи ЛаБафа. По ее словам, актер прибегал к моральному и сексуальному насилию в отношениях с ней.

Шайя ЛаБаф Фото: Getty Images

Теперь, как сообщает IndieWire, Шайя ЛаБаф удален из списка рекламных материалов фильма "Фрагменты женщины", который Netflix выдвинул на "Оскар". На странице For your consideration теперь нет имени актера.

В то же время сам Шайя Лабаф заявлял, что многие из обвинений в его адрес являются ошибочными, но признавал, что еще не излечился от посттравматического стрессового расстройства и алкоголизма.

Смотрите трейлер фильма "Фрагменты женщины":

Недавно певица Sia публично поддержала экс-девушку актера, заявив, что когда-то Шайя обманул и ее, чтобы затащить в постель.

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