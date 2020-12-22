Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Шайя Лабаф выбыл из претендентов на "Оскар" после обвинений в домашнем насилии

Сегодня, 13:28

Актера удалили из списка создателей картины "Фрагменты женщины"

Имя американского актера, звезды "Трансформеров" Шайи ЛаБафа, которого засняли за страстными поцелуями с Маргарет Куэлли, исчезло из списка потенциальных претендентов на "Оскар". Все это произошло вскоре после того, как голливудскую звезду обвинили в домашнем насилии.

Напомним, что певица Талия Дебретт Барнетт, известная под псевдонимом FKA twigs, выдвинула обвинения против Шаи ЛаБафа. По ее словам, актер прибегал к моральному и сексуальному насилию в отношениях с ней.

Шайя ЛаБаф
Шайя ЛаБаф
Фото: Getty Images

Теперь, как сообщает IndieWire, Шайя ЛаБаф удален из списка рекламных материалов фильма "Фрагменты женщины", который Netflix выдвинул на "Оскар". На странице For your consideration теперь нет имени актера.

В то же время сам Шайя Лабаф заявлял, что многие из обвинений в его адрес являются ошибочными, но признавал, что еще не излечился от посттравматического стрессового расстройства и алкоголизма.

Смотрите трейлер фильма "Фрагменты женщины":

Недавно певица Sia публично поддержала экс-девушку актера, заявив, что когда-то Шайя обманул и ее, чтобы затащить в постель.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Звезда "Властелина колец" Иэн Маккеллен одним из первых вакцинировался от COVID-19 Том Круз обматерил съемочную группу "Миссии невыполнимой": "Еще раз увижу - идете на х**" Джефф Бриджес побрил голову и завел щенка на фоне лечения рака
актер домашнее насилие Шайя ЛаБаф Оскар 2021
Реклама

Новости партнеров

Быстрый капустный пирог, за который можно отдать полцарства
Быстрый капустный пирог, за который можно отдать полцарства
Одна из самых красивых украинских баскетболисток. Сами оцените
Одна из самых красивых украинских баскетболисток. Сами оцените
Картопляна запіканка: як готувати смачну та ситну гарячу страву
Картопляна запіканка: як готувати смачну та ситну гарячу страву
Изумрудный рулет с красной рыбой вместо шубы на Новый год
Изумрудный рулет с красной рыбой вместо шубы на Новый год

Популярные статьи

Сегодня, 11:36Стиль

Что подарить маме на Новый год 2021: пять небанальных идей

Сегодня, 11:14Food

Как приготовить новогодний салат оливье: 8 рецептов на любой вкус

Сегодня, 08:10Events

Именины Анны 22 декабря: поздравления с днем ангела в стихах и прозе

Сегодня, 06:10Fun

С днем ангела Анны: красивые открытки и поздравления в стихах

Сегодня, 04:20Fun

День святой Анны: история, традиции и приметы праздника

Вчера, 18:28Афиша

Где покататься на коньках в Киеве зимой 2020-2021 – список локаций

Вчера, 18:27Food

Как приготовить тушеную квашеную капусту

Вчера, 15:00Events

Восточный гороскоп на 2021 год Быка для всех знаков по годам

Вчера, 11:46Events

День зимнего солнцестояния-2020: обряды, ритуалы и приметы

Вчера, 11:08Food

Что приготовить на католическое Рождество: ТОП-5 рецептов

Вчера, 06:07Fun

Сегодня день зимнего солнцестояния-2020: что нельзя делать

20 декабряСтиль

Увлажнитель воздуха, цепь или сыворотка для лица: что подарить подруге на Новый год

20 декабряШоу-бизнес

"Ну ты, Мишина, и...": Полякова резко высказалась о финале "Холостячки"

20 декабряFood

Что готовят на Рождество в Европе: три рецепта праздничной выпечки

20 декабряШоу-бизнес

Коллаборация года: Пономарев записал колядку с Кароль, Дзидзьо, Билык и Скрипкой

19 декабряШоу-бизнес

Григория Чапкиса госпитализировали с тяжелой пневмонией

Новости партнеров

Русская Кардашьян без лифа прогулялась по улице: "Перебор"
Русская Кардашьян без лифа прогулялась по улице: "Перебор"
Дружина найкрасивішого араба - що про неї відомо
Дружина найкрасивішого араба - що про неї відомо
"У меня вся шуба и лицо были в крови", - экс-супруга Сереги
"У меня вся шуба и лицо были в крови", - экс-супруга Сереги
Горячо: жена Бойко поделилась откровенным фото в купальнике
Горячо: жена Бойко поделилась откровенным фото в купальнике
Известная модель похвасталась аппетитными формами
Известная модель похвасталась аппетитными формами
Легкоатлетка из Казахстана, чья фигура надолго вам запомниться
Легкоатлетка из Казахстана, чья фигура надолго вам запомниться
Анджелина Джоли в мокром платье не стала прикрываться
Анджелина Джоли в мокром платье не стала прикрываться
Как мариновать грибы: простые способы сделать закуску на зиму
Как мариновать грибы: простые способы сделать закуску на зиму

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять