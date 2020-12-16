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Том Круз жестко сорвался на съемочную группу "Миссии невыполнимой": "Еще раз увижу – идете на х**"

Сегодня, 11:18

Несколько членов команды не соблюдали меры против коронавируса

На съемках киноленты "Миссия невыполнима 7" в Лондоне Том Круз, которого ранее заснял ТикТокер на крыше поезда, сорвался на команду фильма с ненормативной лексикой.

Однажды съемки фильма "Миссия невыполнима 7" уже были приостановлены из-за пандемии. И теперь, пытаясь не допустить дальнейшие сбои в работе над боевиком, Том Круз буквально накричал на членов съемочной группы, которые нарушили протоколы мер против COVID-19.

Том Круз на съемках "Миссия невыполнима"
Том Круз на съемках "Миссия невыполнима"
Фото: Getty Images

Дело в том, что два работника стояли слишком близко друг к другу, когда подсматривали в монитор. Том Круз пришел в ярость сразу же, как увидел это. Запись была опубликована таблоидом The Sun.

"Мы – золотой стандарт. В Голливуде снова начали снимать кино благодаря нам. Потому что они верят в то, что мы делаем. По вечерам я сижу на телефоне с каждой ёб*ной студией, со страховыми компаниями, с продюсерами, и они видят в нас пример. Именно так сейчас и нужно снимать кино. Мы создаём тысячи рабочих мест, вы, ублюдки. Чтобы я не видел такого больше никогда. Никогда!", – разгневанно кричал Том Круз.

Таблоид The Sun не сообщил, когда была сделана запись 58-летнего Тома Круза. Но известно, что создатели фильма "Миссия невыполнима 7" прибыли в Лондон в начале этого месяца.

Ранее Том Круз прыгнул с высокой скалы на мотоцикле во время съемок "Миссия невыполнима 7".

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