Страждав заради дітей: Бен Аффлек зізнався, що почав пити, коли грав Бетмена

Актор зірвався під час зйомок "Ліги справедливості"

Бен Аффлек, який завів приватний аккаунт у Instagram і підписався на колишню дружину, тричі пробував лікуватися від алкоголізму, але кожен раз зривався.

Актор зізнався, що почав вживати алкоголь під час зйомок "Ліги справедливості", де він грав Бетмена. Ця роль хоч і далася йому важко, але Аффлек погодився на неї заради дітей.

У подкасті The Hollywood Reporter Бен розповів, що роль Бетмена не принесла йому задоволення. Більш того, він буквально страждав.

Бен Аффлек у ролі Бетмена Фото: Скриншот из видео

"Я почав занадто багато пити під час "Ліги справедливості ", і це дуже важко усвідомити і подолати", – говорить 48-річний актор.

За його словами, він погодився грати супергероя тому, що його діти не будуть дивитися більш серйозні фільми за участю їхнього зоряного батька.

"Я зіграв Бетмена, тому що хотів зробити це для своїх дітей... Я вдягнув цей костюм (Бетмена – прим. Ред) на день народження мого сина, і це коштувало кожної миті страждань у "Лізі справедливості", – додав Бен Аффлек.

Свій алкоголізм Аффлек називає "довічною боротьбою". Восени 2018-го він пройшов курс лікування проти алкогольної залежності, а після зізнався, що велику підтримку йому надала його колишня дружина Дженніфер Гарнер.

Раніше ми писали, що акторові Михайлу Єфремову діагностували хронічний алкоголізм .

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися