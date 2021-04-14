Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Станет ли 52-летняя Дженнифер Энистон мамой: официальное заявление

Сегодня, 18:50

В Сети появилась информация, что звезда американского ситкома "Друзья" Дженнифер Энистон собирается усыновить ребенка. Официальный представитель ответил на слухи

Не успели поклонники порадоваться за Дженнифер Энистон, как представитель голливудской звезды опроверг информацию о скором усыновлении ребенка. Об этом сообщает TMZ.

Он заявил, что вся эта история с усыновлением — просто выдумка.

"Слухи о том, что Дженнифер находится в процессе усыновления ребенка – "ложные и никогда не были правдой", – ответил представитель артистки.

Дженнифер Энистон
Дженнифер Энистон
Фото: Getty Images

Стоит отметить, что это уже не первый раз, когда в СМИ появляется информация о том, что Дженнифер Энистон станет мамой. Ранее ходили слухи, что звезда сериала "Друзья" планирует усыновить ребенка из Мексики, причем вместе с Брэдом Питтом. Инсайдеры утверждали, что пара возобновила свои отношения и хочет создать семью, но эта информация не подтвердилась.

Ранее мы рассказывали, что завершились съемки спецвыпуска сериала "Друзья".

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Реклама

Новости партнеров

Почему распался брак знаменитых актёров
Почему распался брак знаменитых актёров
Участница «Голосу країни» Мария Рак возмутила украинцев
Участница «Голосу країни» Мария Рак возмутила украинцев
Осетинский пирог от Евгения Клопотенко: вкуснее не бывает
Осетинский пирог от Евгения Клопотенко: вкуснее не бывает
Наділи наручники: що відомо про арешт Лариси Доліної
Наділи наручники: що відомо про арешт Лариси Доліної

Популярные статьи

Сегодня, 18:10Вкусно

Как приготовить запеченную творожную пасху: 3 вкусных рецепта

Сегодня, 10:29Вкусно

Меню на Пасху: 5 рецептов блюд для праздничного стола

Сегодня, 05:56Психо

Гороскоп на сегодня 14 апреля для всех знаков зодиака: Скорпион, не отказывай себе ни в чем!

Вчера, 17:54Вкусно

Что готовят на Пасху: 6 традиционных блюд

Вчера, 14:47Фаново

Календарь Пасхи по годам: как рассчитать переходящие праздники

Вчера, 13:45Звездно

Андрей Данилко и Инна Белоконь поцеловались прямо на сцене Маски

Вчера, 12:11Вкусно

Что приготовить из творога: 10 вкусных вариантов

Вчера, 05:08Психо

Гороскоп на сегодня 13 апреля для всех знаков зодиака: Весы, выходите за рамки и не будьте занудой!

Вчера, 00:31Фаново

"Вова, соси": Гордон предложил пропагандисту Соловьеву свою конфету (видео)

12 апреляEvents

Как правильно сушить белье после стирки: несколько хитростей

12 апреляЗвездно

Ведущий программы "Говорить Україна" Алексей Суханов оказался в постели с известной актрисой

12 апреляЗвездно

Экс-супруг Ани Лорак расстался со своей девушкой и вернулся к певице: почему об этом все говорят

12 апреляЗвездно

Никитин о здоровье Данилко: Все серьезнее, чем кажется, там трудится большая группа врачей

12 апреляЗвездно

Максим Галкин показал архивное видео с молодой Пугачевой

12 апреляФаново

Волосы девушки начали дымиться после домашнего окрашивания (видео)

12 апреляПсихо

Гороскоп на сегодня 12 апреля для всех знаков зодиака: Рыбы, вашей энергии хватит на все!

Новости партнеров

"Толстая" Королева шокировала видом в бикини
"Толстая" Королева шокировала видом в бикини
Звезды, которые имели судимости: топ-7
Звезды, которые имели судимости: топ-7
Каменских без кольца и с молодым парнем озадачила фанатов
Каменских без кольца и с молодым парнем озадачила фанатов
Названы возможные причины тяжелого течения коронавируса
Названы возможные причины тяжелого течения коронавируса
Супермодели и "черному ангелу" Жасмин Тукс – 40. Фотогалерея
Супермодели и "черному ангелу" Жасмин Тукс – 40. Фотогалерея
"Идем со мной": Шварценегер объяснил, что делать, чтобы жить
"Идем со мной": Шварценегер объяснил, что делать, чтобы жить
У кого вакцины против Covid-19 могут вызвать побочные эффекты
У кого вакцины против Covid-19 могут вызвать побочные эффекты
Как похудеть без изнурительных тренировок
Как похудеть без изнурительных тренировок

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять