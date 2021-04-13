Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Состоялись съемки долгожданного эпизода Друзей, которого фанаты ждали 17 лет

Сегодня, 15:43

То, чего так долго ждали поклонники сериала "Друзья" свершилось. В Лос-Анджелесе отсняли специальный эпизод легендарного ситкома

Легендарная шестерка из культового сериала скоро вернется на экраны. Об этом сообщает BBC.

Специальный эпизод под названием The One With The Reunion выйдет на платформе HBO Max. Точно даты выхода серии пока нет, но ожидается, что премьера состоится в ближайшие несколько месяцев.

Фото: instagram.com/friends

В течение нескольких дней продолжались съемки специального эпизода. Основная актерская команда "Друзей" собралась полным составом.

Съемки проходили в родных для всех поклонников сериала декорациях. В Сеть попало несколько фото.

Фото со съемок воссоединения "Друзей"
Фото со съемок воссоединения "Друзей"
Фото: Twitter

Фото со съемок воссоединения "Друзей"
Фото со съемок воссоединения "Друзей"
Фото: Twitter

Стоит отметить, что специальный эпизод это не продолжение сериала.

Ранее мы рассказывали, как провести время во время локдауна на примере шестерки из "Друзей".

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Oh. My. God! Британский бренд Revolution Beauty запускает линейку косметики, посвященную "Друзьям" Звезда "Друзей" Мэттью Перри продает роскошный особняк в Малибу за 15 миллионов долларов: фото Дженнифер Энистон и Кортни Кокс устроили бильярдный баттл и сняли это на видео
Друзья
Источник: instagram.com/friends
Реклама

Новости партнеров

Сивохо поведал о страшном диагнозе, из-за которого потерял 50 кг
Сивохо поведал о страшном диагнозе, из-за которого потерял 50 кг
"Как кукла": нестареющая Пугачева на новом фото
"Как кукла": нестареющая Пугачева на новом фото
Сплошной бардак: Полякова показала квартиру в Киеве
Сплошной бардак: Полякова показала квартиру в Киеве
Девушки с обычной внешностью, влюбившие в себя мировых звезд
Девушки с обычной внешностью, влюбившие в себя мировых звезд

Популярные статьи

Сегодня, 14:47Фаново

Календарь Пасхи по годам: как рассчитать переходящие праздники

Сегодня, 05:08Психо

Гороскоп на сегодня 13 апреля для всех знаков зодиака: Весы, выходите за рамки и не будьте занудой!

Вчера, 15:39Звездно

Ведущий программы "Говорить Україна" Алексей Суханов оказался в постели с известной актрисой

Вчера, 14:27Звездно

Экс-супруг Ани Лорак расстался со своей девушкой и вернулся к певице: почему об этом все говорят

Вчера, 11:45Звездно

Максим Галкин показал архивное видео с молодой Пугачевой

Вчера, 09:52Фаново

Волосы девушки начали дымиться после домашнего окрашивания (видео)

Вчера, 05:40Психо

Гороскоп на сегодня 12 апреля для всех знаков зодиака: Рыбы, вашей энергии хватит на все!

11 апреляВкусно

Вкус, цвет, цена. Все, что вы хотели знать про "Гордона в шоколаде"

11 апреляЗвездно

Галкин показал редкое фото Пугачевой с ее дочками

11 апреляБлог

Как нужно хранить кофе, чтобы он не растерял свой аромат и вкус

11 апреляПсихо

Гороскоп на неделю 11-17 апреля: все знаки зодиака

11 апреляПсихо

Гороскоп на сегодня 11 апреля для всех знаков зодиака: Рак, в любой непонятной ситуации становись в планку!

10 апреляЗвездно

Назван победитель шоу Маска

10 апреляЗвездно

DZIDZIO рассекретил Дракона на шоу Маска

10 апреляЗвездно

В такое чудовище залезла: на шоу Маска пришла известная певица в костюме Рака

10 апреляЗвездно

На шоу Маска рассекретили Носорога, который влюблен в Олю Полякову

Новости партнеров

Аллегрову показали без парика и макияжа
Аллегрову показали без парика и макияжа
Тодоренко показала новую прическу и ответила по поводу развода
Тодоренко показала новую прическу и ответила по поводу развода
Как «Мисс Казахстан-2019» превратилась в посудомойщицу
Как «Мисс Казахстан-2019» превратилась в посудомойщицу
Папарацци показали, на кого стала похожа экс-невеста Кличко
Папарацци показали, на кого стала похожа экс-невеста Кличко
Кароль пустила в дом журналистов и показала свой рацион. Видео
Кароль пустила в дом журналистов и показала свой рацион. Видео
Когда больные ковидом самые заразные
Когда больные ковидом самые заразные
Врач описал портрет человека, рискующего умереть от COVID-19
Врач описал портрет человека, рискующего умереть от COVID-19
Несподіваний спосіб збереження молодості назвали вчені 
Несподіваний спосіб збереження молодості назвали вчені 

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять