Чи стане 52-річна Дженніфер Еністон мамою: офіційна заява

У Мережі з'явилася інформація, що зірка американського ситкому "Друзі" Дженніфер Еністон збирається усиновити дитину. Офіційний представник відповів на чутки

Не встигли шанувальники порадіти за Дженніфер Еністон, як представник голлівудської зірки спростував інформацію про швидке усиновлення дитини. Про це повідомляє TMZ.

Він заявив, що вся ця історія з усиновленням – просто вигадка.

"Чутки про те, що Дженніфер знаходиться в процесі усиновлення дитини -" помилкові і ніколи не були правдою ", – відповів представник артистки.

Дженіфер Еністон Фото: Getty Images

Варто зазначити, що це вже не перший раз, коли в ЗМІ з'являється інформація про те, що Дженніфер Еністон стане мамою. Раніше ходили чутки, що зірка серіалу "Друзі" планує усиновити дитину з Мексики, причому разом з Бредом Піттом. Інсайдери стверджували, що пара відновила свої стосунки і хоче створити сім'ю, але ця інформація не підтвердилася.

Раніше ми розповідали, що завершилися зйомки спецвипуску серіалу "Друзі".

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися