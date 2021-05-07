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Скандальный рэпер Моргенштерн вызвал восхищение у лидера Ленинграда Сергея Шнурова

Сегодня, 17:55

Знаменитый музыкант Сергей Шнуров, который тоже прославился благодаря скандалам, одобряет творчество Моргенштерна

Моргенштерн и Сергей Шнуров
Моргенштерн и Сергей Шнуров
Фото: instagram.com/shnurovs, instagram.com/morgen_shtern

Фронтмен группы "Ленинград" Сергей Шнуров высказался о российском рэпере Моргенштерне. Музыканту симпатизирует творчество и поведение скандального артиста, билеты на концерт которого до сих пор продаются в Украине. По мнению Шнурова, молодой рэпер повторяет его путь, только действует более обдуманно.

В новом выпуске YouTube-шоу Maxmania 48-летний Сергей Шнуров признался, что творчество Моргенштерна ему по душе, а развитие его карьеры вызывает восхищение.

"Я ходил по наитию, а у Моргенштерна путь к успеху гораздо быстрее, гораздо точнее он стреляет и гораздо правильнее делает маркетинговые ходы. Я думаю, что если это он один, то он очень крутой. Если за ним стоят люди, то это крутая команда. У меня вызывает это иногда прямо восхищение", – сказал Сергей Шнуров.

При этом рэпер напоминает Шнурову его самого в начале пути. Как известно, лидер "Ленинграда" тоже вначале имел скандальную славу: провокационные тексты песен, ссоры со знаменитостями и другие яркие выходки.

Ранее Моргенштерн заявил, что Украина и Россия "братья" после того, как его внесли в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины.

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Моргенштерн
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