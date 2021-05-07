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Скандальний репер Моргенштерн викликав захоплення у лідера Ленінграда Сергія Шнурова

Сьогодні, 17:55

Знаменитий музикант Сергій Шнуров, який теж прославився завдяки скандалам, схвалює творчість Моргенштерна

Моргенштерн і Сергій Шнуров
Моргенштерн і Сергій Шнуров
Фото: instagram.com/shnurovs, instagram.com/morgen_shtern

Фронтмен гурту "Ленінград" Сергій Шнуров висловився про російського репера Моргенштерна. Музиканту симпатизує творчість і поведінка скандального артиста, квитки на концерт якого досі продаються в Україні. На думку Шнурова, молодий репер повторює його шлях, тільки діє більш обдумано.

У новому випуску YouTube-шоу Maxmania 48-річний Сергій Шнуров зізнався, що творчість Моргенштерна йому до душі, а розвиток його кар'єри викликає захоплення.

"Я ходив по натхненню, а у Моргенштерна шлях до успіху набагато швидше, набагато точніше він стріляє і набагато правильніше робить маркетингові ходи. Я думаю, що якщо це він один, то він дуже крутий. Якщо за ним стоять люди, то це крута команда. У мене викликає це іноді прямо захоплення", – сказав Сергій Шнуров.

При цьому репер нагадує Шнурову його самого на початку шляху. Як відомо, лідер "Ленінграда" теж спочатку мав скандальну славу: провокаційні тексти пісень, сварки зі знаменитостями та інші яскраві витівки.

Раніше Моргенштерн заявив, що Україна і Росія "брати" після того, як його внесли до списку осіб, що загрожують нацбезпеці України.

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Моргенштерн
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