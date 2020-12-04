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Сальма Хайек поделилась своим архивным фото с красной дорожки: актриса тогда и сейчас (фото)

Сегодня, 19:05

Звезда отметила, что молодость – бесценна

54-летняя актриса и номинантка на "Оскар" Сальма Хайек, которая ранее показала архивное фото в честь дня рождения дочери, поделилась еще одним воспоминанием о молодости.

В этот раз звезда "Фриды" продемонстрировала свое декольте в атласном платье на одной из красных ковровых дорожек. Под публикацией, сделанной Instagram знаменитости в четверг, собралось множество комплиментов по поводу ее великолепного наряда. И хотя актриса не подписала дату фотографии, сделана она была точно давно. Мы решили сравнить, насколько актриса изменилась сейчас, и стоит отметить, что только в лучшую сторону.

Сальма Хайек
Сальма Хайек
Фото: Getty Images

"Молодость, божественное сокровище", – подписала фото Сальма Хайек.

Публикация собрала более полумиллиона лайков.

Ранее Сальма Хайек подшутила над своей шикарной фигурой в купальнике.

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