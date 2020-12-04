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Актриса Елена Борозенец: "Мы с мужем называем нашу дочку "женщина"

Сегодня, 17:00

Елена рассказала о семье, актерских приметах и съемках в фильме "Верная подруга"

В четырехсерийном фильме "Верная подруга" производства компании FILM.UA и канала "Украина", премьера которого состоится в это воскресенье, 6 декабря, в 17:00 на телеканале "Украина", актриса Елена Борозенец сыграла главную роль. Судьба словно проверяет хрупкую Катю, посылая ей страшные испытания…О своей героине, об актерских приметах и суевериях, о съемках фильма, а также о своей семье – Елена рассказала нам в интервью.

Лена, какие достоинства и недостатки у вашей героини Кати Смолиной?

Моя Катя – невероятно добрый человек, таких сейчас редко встретишь. Она из тех, кто больше отдает, чем берет, при этом Катя часто о себе забывает. В итоге это оборачивается против нее. Но в целом, она очень сильный, добрый и любящий человек. Катя работает учительницей в музыкальной школе, в прошлом она мечтала стать пианисткой и имела все шансы осуществить свои планы. Не буду рассказывать – пусть зрители сами увидят, суждено ли сбыться мечтам героини.

Елена Борозенец
Елена Борозенец
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Катю ждут потери и предательства близких. Это как-то ее изменит? Она научится защищать свои интересы?

Нет, это не ее история. Даже когда у нее появляется возможность начать все сначала, изменить свою жизнь к лучшему, она не решается… Она снова думает о людях, которые от нее зависят и которых она не может бросить. Не могу всего рассказать – посмотрим, как поступит моя альтруистка Катя.

Вам доводилось в жизни переживать обман подруги?

Наверное, я везунчик, у меня ничего подобного не было. Мои подруги – чудесные люди, которым я доверяю и ни разу не усомнилась в их искренности.

Елена Борозенец
Елена Борозенец
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Что для вас было самым тяжелым в работе?

Знаете, в фильме мне часто приходилось плакать, да еще и по таким поводам – предательство, смерть, потом похороны... И мне это дается непросто – не хочется подпускать слишком близко к себе такие темы, но с другой стороны – иначе не получается. Вообще, самым сложным оказалось сообщить о смерти близкого, а потом еще узнать и о предательстве.

Лена, вы суеверны?

Немного есть, но верю не во все (смеется). Например, если падает текст сценария – то по приметам на него нужно сесть. Я к этому отношусь немного иронично. А вот сцена похорон для меня – непростое испытания. И я бы вряд ли согласилась, чтобы мой портрет стоял на могиле…

Елена Борозенец
Елена Борозенец
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

А если бы вам предложили сняться в гробу?

Нет... Хотя если бы была какая-то невероятная история, и сам Спилберг предложил – наверное, я бы пошла на этот эксперимент (смеется). Просто такие моменты очень близко к сердцу воспринимаю. И даже немного завидую партнерам, которые к подобному легко относятся.

Чем запомнились съемки фильма "Верная подруга"?

Самое прекрасное – это партнеры, режиссер, команда. Несмотря на довольно непростую и драматичную историю, между дублями неслись шуточки, все подбадривали друг друга. И благодаря этому сложные сцены легко переживались. Очень благодарна режиссеру Ире Громозде – именно она создала такую доверительную и добрую атмосферу.

Елена Борозенец
Елена Борозенец
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Лена, расскажите о своей дочке Лали…

Сейчас это немножечко болезненная тема, потому что я ее мало вижу. Зато вечером, когда я прихожу со смены, стараюсь максимально уделить дочке время, и мы отрываемся. Хотя, как и всем родителям, карантин нам дался непросто. Помню, частенько подумывала: скорее бы уже начались съемки (смеется).

Сколько Лали сейчас?

Ей два года и девять месяцев, она еще совсем малышка. Хотя мы с мужем называем ее "женщина", потому что у нашего ребенка – ярко выраженный лидерский характер, она нам всем показывает, кто есть кто (смеется).

Кто с ней сейчас?

Бабушка, наш лучший педагог. Пока водим дочку только в сад, с ней там занимаются, она рисует, играет, а для всего другого надо еще подрасти.

Елена Борозенец
Елена Борозенец
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Лена, у вас режиссерское образование. Скажите, на площадке это помогает или мешает?

Еще как помогает! Несколько лет назад я четко решила, что выключаю в себе режиссера и развиваюсь как актриса. И я от этого сейчас получаю максимальное удовольствие, это моя стихия. Плюсы режиссерского образования есть: я знаю весь процесс изнутри, и вижу больше, чем другие актеры. При этом я не капризна, готова всем помогать, заменить реквизит, понимаю нюансы по свету и монтажу – мне легко и интересно, и эти знания помогают.

Напомним, телеканал "Украина" покажет премьеру сериала о работе оперативников. Мы также сообщали, что телеканал "Украина" начал подготовку грандиозного новогоднего шоу.

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