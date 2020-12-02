Ребел Уилсон о красавчике-бойфренде: "Мы начали встречаться еще до моего похудения" (фото)

В соцсетях актрису часто спрашивают о ее парне

Актриса Ребел Уилсон, которая объявила 2020-й "годом здоровья" и похудела на 20 килограммов, рассказала о своих отношениях с бойфрендом Джейкобом Бушем.

40-летняя звезда американских комедий провела прямой эфир в Instagram, признавшись, что она начала встречаться с Бушем до того, как изменила свой образ жизни и поставила цель сильно похудеть.

"Кто-то спрашивает меня, является ли "тот горячий парень в твоем Instagram твоим бойфрендом", – сказала Ребел, читая вопросы фанатов. "Да, он мой парень".

Ребел Уилсон и Джейкоб Буш Фото: instagram.com/rebelwilson

Актриса отметила, что ее возлюбленный не любит внимание публики.

"Он очень закрытый человек, поэтому я не люблю слишком много рассказывать о нем. Но хочу вам сказать, что мы начали встречаться еще до того, как я начала путь к похудению. Это доказательство того, что вам не обязательно быть какого-то определенного размера, чтобы завести отношения", – сказала Ребел.

Узнайте, как выглядит похудевшая на 39 кг Келли Осборн в облегающем костюме.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться