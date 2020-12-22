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Риз Уизерспун повторила вирусный ролик с маленьким "непослушным" мальчиком: видео

Сегодня, 12:35

Актриса сняла свою версию мема

Актриса Риз Уизерспун, которая ранее показала красавицу-дочь, порадовала подписчиков забавным роликом в Instagram.

Звезда "Большой маленькой лжи" опубликовала популярное видео из Сети, в котором мальчик стоит возле елки, а затем с ухмылкой поворачивается на камеру, когда его зовут. Актриса решила повторить вирусный ролик и сняла свой.

На видео Риз стоит спиной к камере, пока ее спрашивают, что она делает, актриса роется в коробке со снеками.

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"Дайте обозначение слову "непослушный". Я буду ждать", – подписала публикацию актриса.

Видео Риз Уизерспун менее, чем за сутки собрало более пол миллиона лайков.

Ранее стало известно, что Энистон и Уизерспун возвращаются к съемкам "Утреннего шоу".

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