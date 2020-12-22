Риз Уизерспун повторила вирусный ролик с маленьким "непослушным" мальчиком: видео
Актриса сняла свою версию мема
Актриса Риз Уизерспун, которая ранее показала красавицу-дочь, порадовала подписчиков забавным роликом в Instagram.
Звезда "Большой маленькой лжи" опубликовала популярное видео из Сети, в котором мальчик стоит возле елки, а затем с ухмылкой поворачивается на камеру, когда его зовут. Актриса решила повторить вирусный ролик и сняла свой.
На видео Риз стоит спиной к камере, пока ее спрашивают, что она делает, актриса роется в коробке со снеками.
"Дайте обозначение слову "непослушный". Я буду ждать", – подписала публикацию актриса.
Видео Риз Уизерспун менее, чем за сутки собрало более пол миллиона лайков.
Ранее стало известно, что Энистон и Уизерспун возвращаются к съемкам "Утреннего шоу".
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное