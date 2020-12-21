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Нет новогоднего настроения? Вот 7 праздничных роликов, которые заставят вас поверить в чудо

Сегодня, 17:58

Трогательные рекламные ролики, снятые в этом году

Незаметно подкралось время года, когда все отправляются смотреть на новогоднюю елку, есть вафли на рождественских ярмарках и наслаждаться едой в кругу близких. Но если вы попали в ту категорию людей, у которых до сих пор нет настроения праздника и вы с равнодушием смотрите на всю эту "мишуру" вокруг, самое время подкрепиться просмотром атмосферных роликов.

Ежегодно лучшие рекламные кампании мира настраивают нас на праздничную новогоднюю атмосферу, поэтому именно у них будем черпать вдохновение. Журнал Fast Company опубликовал семь трогательных видео, которые заставят вас прослезиться даже если вы не ярый фанат зимнего торжества.

Amazon – The show must go on

Британцы умеют создавать душещипательные истории, которые настраивают на сказку. В духе 2020 года, ролик показывает, как пандемия отразилась на наших жизнях, а в данном случае речь пойдет о юной балерине.

Meijer – Christmas Commercial

"Они могли бы отменить Рождество. Они ведь отменили все остальное", – говорит девочка в ролике, имея в виду последствия пандемии в этом году. Но оказывается, что Рождество нужно нам всем, даже в такие времена, как сейчас.

Plenty – #Xmess

Что только не приходится вытирать бумажными полотенцами. Но в этом стихийном бедствии, которое окружает героя ролика перед праздниками, есть что-то удивительно смешное и жизненное.

GREENIES – Holiday | Snowman

Бренд корма для собак создал забавную рождественскую рекламу лакомств для полости рта четырехлапых друзей.

Lidl – Big on a Christmas you can believe in

"Вкусный" ролик для немецкой сети супермаркетов-дискаунтеров, после просмотра которого забурчит в животе и поскорее захочется сесть за праздничный стол с семьей.

KFC – A Recipe for Seduction

"Рецепт соблазнения" – новогодняя короткометражка от телеканала Lifetime, которую финансировала популярная сеть ресторанов KFC. В центре сюжета – молодая наследница, которой необходимо выбрать между богатым женихом, выбранным ее матерью, и новым шеф-поваром Харландом Сандерсом, который пробудил в ней новые чувства.

Doc Morris – Take Care of Yourself

Немецкая сеть аптек Doc Morris рассказывает о дедушке, который каждый день отправляется в свой сарай по будильнику, чтобы потренироваться с гирей. Вопреки сомнению всех вокруг, дедуля становится все лучше и лучше с каждым днем, а в конце мы понимаем – для чего он это все делал на самом деле.

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