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Случайно выпавший из самолета iPhone уцелел и снял все на видео

Сегодня, 13:21

Телефон пролетел около 300 метров за 15 секунд

Документалист Эрнесто Галиотто из бразильского муниципалитета Кабу-Фриу, штат Рио-де-Жанейро, летел на легкомоторном самолете и случайно уронил свой iPhone 6s. Телефон пролетел около 300 метров за 15 секунд и записал свой полет на видео. Ролик опубликован на странице Эрнесто Галиотто в Facebook.

Бразилец нашел местоположение телефона с помощью приложения Find My. К его удивлению, телефон лежал посреди пляжа, но все еще работал (оставалось 16% заряда). На гаджете было всего несколько царапин, хотя его защищал обыкновенный силиконовый чехол.

"Я надеялся, что найду его. Я думал: "Если он не упал в воду, мы его разыщем", – вспоминает Галиотто. – Мы шли по пляжу около 5 минут, а потом увидели мой мобильный телефон. Он лежал в песке экраном вниз, отражая солнечный свет. Удивительно, но на нем не было сильных повреждений, он работал отлично, треснула только часть защитного стекла экрана".

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Напомним, ранее iPhone 11 смог продержаться на дне озера почти 2 месяца без повреждений. Курьезный случай произошел в Disney World в американском городе Орландо (штат Флорида).

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Кроме этого, мы писали о парне, который чудом выжил в ДТП благодаря iPhone.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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видео Бразилия самолет iPhone
Источник: facebook.com/ernesto.galiotto
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