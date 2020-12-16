Случайно выпавший из самолета iPhone уцелел и снял все на видео
Телефон пролетел около 300 метров за 15 секунд
Документалист Эрнесто Галиотто из бразильского муниципалитета Кабу-Фриу, штат Рио-де-Жанейро, летел на легкомоторном самолете и случайно уронил свой iPhone 6s. Телефон пролетел около 300 метров за 15 секунд и записал свой полет на видео. Ролик опубликован на странице Эрнесто Галиотто в Facebook.
Бразилец нашел местоположение телефона с помощью приложения Find My. К его удивлению, телефон лежал посреди пляжа, но все еще работал (оставалось 16% заряда). На гаджете было всего несколько царапин, хотя его защищал обыкновенный силиконовый чехол.
"Я надеялся, что найду его. Я думал: "Если он не упал в воду, мы его разыщем", – вспоминает Галиотто. – Мы шли по пляжу около 5 минут, а потом увидели мой мобильный телефон. Он лежал в песке экраном вниз, отражая солнечный свет. Удивительно, но на нем не было сильных повреждений, он работал отлично, треснула только часть защитного стекла экрана".
Напомним, ранее iPhone 11 смог продержаться на дне озера почти 2 месяца без повреждений. Курьезный случай произошел в Disney World в американском городе Орландо (штат Флорида).
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