alyona alyona захейтили за голе фото лише в колготках – реперка спародіювала Кім Кардаш'ян

Українська реп-виконавиця продовжує марафон пародій на знаменитостей. Сьогодні артистка надихнулася образом Кім Кардаш'ян та подискутувала про відвертий жіночий одяг

alyona alyona спародіювала Кім Кардаш'ян Фото: facebook.com/alyona.alyona.official

Реперка alyona alyona, яка стала найкращою співачкою року на премії YUNA-2021, позувала в капронових колготках без одягу, прикривши груди руками. Ідеєю для пародії послугував образ американської світської левиці Кім Кардаш’ян.

Фото alyona alyona опублікувала у своєму Instagram-акаунті. У пості реперка торкнулася теми відвертого жіночого одягу. На думку артистки, відкриті декольте або короткі спідниці – прояв естетичної краси, а не спосіб спокушання.

"Коли я була дитиною, то серед дорослих вважалося, що відверте декольте та коротка спідниця це ознака легкої поведінки або жінка має на меті звабити чоловіка! Минули роки, але деякі стереотипи залишилися дотепер в дуже багатьох гілках суспільства. На мою думку, кожна людина має право одягати те, що вона хоче! Відкриті декольте, короткі спідниці або напівпрозорі блузи – це лише прояв естетичної краси чи сучасні тенденції стилів. Це просто елементи моди та одягу, які мають право демонструвати всі: як чоловіки, так і жінки!" – написала alyona alyona.

alyona alyona Фото: facebook.com/alyona.alyona.official

У коментарях, вже за традицією, неоднозначно сприйняли посил реперки.

"Я напевно відпишуся..."

"Як на мене такі фото не тут треба виставляти, вибачте..."

"Це реклама капронових колготок?"

"Так кожна людина має право вибору, та не в одних же колготках"

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Інші ж, навпаки, підтримали реперку і почали ділитися власними історіями з життя.

"І деколи думають, що червона помада те ж саме"

"Зате сміливо, не кожен так зможе, навіть худий"

Нагадаємо, що раніше alyona alyona потролила дочку судді, яка обізвала реперку.

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