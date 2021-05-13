alyona alyona захейтили за голе фото лише в колготках – реперка спародіювала Кім Кардаш'ян
Українська реп-виконавиця продовжує марафон пародій на знаменитостей. Сьогодні артистка надихнулася образом Кім Кардаш'ян та подискутувала про відвертий жіночий одяг
Реперка alyona alyona, яка стала найкращою співачкою року на премії YUNA-2021, позувала в капронових колготках без одягу, прикривши груди руками. Ідеєю для пародії послугував образ американської світської левиці Кім Кардаш’ян.
Фото alyona alyona опублікувала у своєму Instagram-акаунті. У пості реперка торкнулася теми відвертого жіночого одягу. На думку артистки, відкриті декольте або короткі спідниці – прояв естетичної краси, а не спосіб спокушання.
"Коли я була дитиною, то серед дорослих вважалося, що відверте декольте та коротка спідниця це ознака легкої поведінки або жінка має на меті звабити чоловіка! Минули роки, але деякі стереотипи залишилися дотепер в дуже багатьох гілках суспільства. На мою думку, кожна людина має право одягати те, що вона хоче! Відкриті декольте, короткі спідниці або напівпрозорі блузи – це лише прояв естетичної краси чи сучасні тенденції стилів. Це просто елементи моди та одягу, які мають право демонструвати всі: як чоловіки, так і жінки!" – написала alyona alyona.
У коментарях, вже за традицією, неоднозначно сприйняли посил реперки.
- "Я напевно відпишуся..."
- "Як на мене такі фото не тут треба виставляти, вибачте..."
- "Це реклама капронових колготок?"
- "Так кожна людина має право вибору, та не в одних же колготках"
Інші ж, навпаки, підтримали реперку і почали ділитися власними історіями з життя.
- "І деколи думають, що червона помада те ж саме"
- "Зате сміливо, не кожен так зможе, навіть худий"
Нагадаємо, що раніше alyona alyona потролила дочку судді, яка обізвала реперку.
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