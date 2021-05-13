Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

alyona alyona захейтили за голе фото лише в колготках – реперка спародіювала Кім Кардаш'ян

Сьогодні, 17:21

Українська реп-виконавиця продовжує марафон пародій на знаменитостей. Сьогодні артистка надихнулася образом Кім Кардаш'ян та подискутувала про відвертий жіночий одяг

alyona alyona спародіювала Кім Кардаш'ян
alyona alyona спародіювала Кім Кардаш'ян
Фото: facebook.com/alyona.alyona.official

Реперка alyona alyona, яка стала найкращою співачкою року на премії YUNA-2021, позувала в капронових колготках без одягу, прикривши груди руками. Ідеєю для пародії послугував образ американської світської левиці Кім Кардаш’ян.

Фото alyona alyona опублікувала у своєму Instagram-акаунті. У пості реперка торкнулася теми відвертого жіночого одягу. На думку артистки, відкриті декольте або короткі спідниці – прояв естетичної краси, а не спосіб спокушання.

"Коли я була дитиною, то серед дорослих вважалося, що відверте декольте та коротка спідниця це ознака легкої поведінки або жінка має на меті звабити чоловіка! Минули роки, але деякі стереотипи залишилися дотепер в дуже багатьох гілках суспільства. На мою думку, кожна людина має право одягати те, що вона хоче! Відкриті декольте, короткі спідниці або напівпрозорі блузи – це лише прояв естетичної краси чи сучасні тенденції стилів. Це просто елементи моди та одягу, які мають право демонструвати всі: як чоловіки, так і жінки!" – написала alyona alyona.

alyona alyona
alyona alyona
Фото: facebook.com/alyona.alyona.official

У коментарях, вже за традицією, неоднозначно сприйняли посил реперки.

  • "Я напевно відпишуся..."
  • "Як на мене такі фото не тут треба виставляти, вибачте..."
  • "Це реклама капронових колготок?"
  • "Так кожна людина має право вибору, та не в одних же колготках"
Назва

Інші ж, навпаки, підтримали реперку і почали ділитися власними історіями з життя.

  • "І деколи думають, що червона помада те ж саме"
  • "Зате сміливо, не кожен так зможе, навіть худий"

Нагадаємо, що раніше alyona alyona потролила дочку судді, яка обізвала реперку.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Реклама

Новини партнерів

Луковые котлеты за 10 минут: очень вкусно и просто
Луковые котлеты за 10 минут: очень вкусно и просто
Блогер раскрыл вульгарный смысл песни Macarena и потряс Сеть
Блогер раскрыл вульгарный смысл песни Macarena и потряс Сеть
Красавица "Настенька" уже не та! Корикову сгубил алкоголь
Красавица "Настенька" уже не та! Корикову сгубил алкоголь
Астрологи назвали лучших бабушек и дедушек по знаку Зодиака
Астрологи назвали лучших бабушек и дедушек по знаку Зодиака

Популярні статті

Сьогодні, 04:50Психо

Гороскоп на сьогодні 13 травня для всіх знаків зодіаку: Раки, не скигліть!

Вчора, 19:21Зірково

Євробачення-2021: учасницю від Молдови звинуватили в плагіаті номера Ані Лорак на пісню Shady Lady

Вчора, 17:03Зірково

Макаревич про побачене в Україні: Я не слухаю розповіді, які говорять в Росії (відео)

Вчора, 16:52Зірково

Кіркоров порівняв головну фаворитку Євробачення-2021 з молодою Пугачовою

Вчора, 15:07Зірково

Ексдружина DZIDZIO заявила, що у людей помилкова думка про їхній шлюб: Я ніколи не сиділа вдома

Вчора, 12:39Зірково

Як насправді знімають Холостяка – Анна Богдан описала обстановку

Вчора, 11:55Зірково

Після секс-скандалу Брежнєва і Меладзе показали свої почуття на камеру: фото

Вчора, 09:18Модно

Як складати речі в шафі, щоб вони займали мало місця – спеціальна техніка

Вчора, 09:00Партнерський матеріал

Катерина Кононенко: "Своїм прикладом надихаю на перемогу!"

Вчора, 05:54Психо

Гороскоп на сьогодні 12 травня для всіх знаків зодіаку: Тельці, беріть бика за роги!

11 травняEvents

Як не допустити появи бур'янів: лайфхаки

11 травняЗірково

Як Дантес моркву на базарі купував – співака помітили в Хусті на Закарпатті (фото)

11 травняЗірково

Гузєєва поділилася чесним фото Доліної без обробки: як виглядає співачка

11 травняЗірково

Найгірша відпустка Саніної в Єгипті та сюрприз для Ребрик у Туреччині – як зірки провели травневі свята

11 травняЗірково

Кіркоров став на захист Бузової, яку підозрюють в передозуванні

10 травняEvents

Розходиться блискавка: як її можна застебнути – лайфхак

Новини партнерів

Быстро и просто: драники из картофеля “как у бабушки”
Быстро и просто: драники из картофеля “как у бабушки”
Гвоздева в откровенном бикини сразила фанатов
Гвоздева в откровенном бикини сразила фанатов
Каменских в полупрозрачном парео позировала без белья. Фото
Каменских в полупрозрачном парео позировала без белья. Фото
Ольга Сумская в лосинах показала "интимную" комнату
Ольга Сумская в лосинах показала "интимную" комнату
Кто он - секретный возлюбленный известной ведущей Аллы Мазур
Кто он - секретный возлюбленный известной ведущей Аллы Мазур
Жена футболиста сборной Украины показала "очень горячее" фото!
Жена футболиста сборной Украины показала "очень горячее" фото!
“Влюблена как дура” : Кароль заинтриговала поклонников
“Влюблена как дура” : Кароль заинтриговала поклонников
Ученые нашли способ, как подавлять КОВИД в организме человека
Ученые нашли способ, как подавлять КОВИД в организме человека

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти