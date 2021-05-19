Проститутка по Скайпу: Дядя Жора сделал пародию на хит Олега Кензова

Известный шоумен снял клип и спел о том, как тяжело представителям разных профессий из-за карантинных ограничений в период пандемии COVID-19

Дядя Жора и Олег Кензов Фото: YouTube, instagram.com/okenzov_official

Знаменитый украинский шоумен, ведущий и юморист Дядя Жора решил последовать примеру Владимира Остапчука, который делает пародии на клипы звезд, и спародировал Олега Кензова.

Шоумен выпустил песню "Проститука по Скайпу", взяв за основу хит Олега Кензова – "По кайфу" (да-да, та самая песня про "обстановку по кайфу").

"Карантин перевернул все с ног на голову, мы развлекались, как могли и зарабатывали, как могли. Об этом и родилась пародия на песню моего друга Олега Кензова "По кайфу", спасибо за вдохновение!" – написал Дядя Жора в Instagram.

"Проститутка по "Скайпу", я тебя вызываю, но мне секса не нужно, я просто о жизни поговорить", – поет Дядя Жора.

В комментариях подписчики шоумена написали много позитивных отзывов о пародии и рассказали, чем они занимались на карантине.

Ранее мы писали, что супругу Дяди Жоры срочно прооперировали.

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