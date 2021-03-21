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"Не могла встать": супругу известного украинского комика прооперировали

Сегодня, 13:06

Наталье Мичковской удалили миому

Жене юмориста Дяди Жоры, который пережил клиническую смерть, удалили миому. Эксперт по здоровому питанию Наталья Мичковская показала свои ноги в компрессионных чулках и рассказала, как прошла операция.

Она призналась, что перед самой процедурой очень волновалась.

"Вчера по дороге в операционную даже не всплакнула. Насмотрелась на блогеров которые ложатся на пластические операции просто так, им не страшно и я настроилась. Трудно было за день, впала в отчаяние, рыдала и даже думала отменять...", – рассказала супруга Дяди Жоры.

Фото: instagram.com/natali_michkovska

В Instastories она также поделилась с подписчиками, что после операции не могла встать с кровати и держать кружку в руках.

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Но на следующей день Наталье стало лучше и она уже может самостоятельно передвигаться по палате.

Фото: instagram.com/stories/natali_michkovska

Напомним, что ранее Дядя Жора признался, что во время карантина его обеспечивает жена.

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операция дядя Жора
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