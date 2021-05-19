Проститутка по Скайпу: Дядя Жора зробив пародію на хіт Олега Кензова

Відомий шоумен зняв кліп і заспівав про те, як важко представникам різних професій через карантинні обмеження в період пандемії COVID-19

Дядя Жора та Олег Кензов Фото: YouTube, instagram.com/okenzov_official

Знаменитий український шоумен, ведучий і гуморист Дядя Жора вирішив наслідувати прикладу Володимира Остапчука, який робить пародії на кліпи зірок, і спародіював Олега Кензова.

Шоумен випустив пісню "Проститука по Скайпу", взявши за основу хіт Олега Кензова – "По кайфу" (так-так, та сама пісня про "обстановку по кайфу").

"Карантин перевернув все з ніг на голову, ми розважалися, як могли і заробляли, як могли. Про це і народилася пародія на пісню мого друга Олега Кензова "По кайфу", дякую за натхнення!" – написав Дядя Жора в Instagram.

"Проститутка по "Скайпу", я тебя вызываю, но мне секса не нужно, я просто о жизни поговорить", – співає Дядя Жора.

У коментарях підписники шоумена написали багато позитивних відгуків про пародії і розповіли, чим вони займалися на карантині.

Раніше ми писали, що дружину Дяді Жори терміново прооперували.

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