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Проект "Дом-2" закрывают спустя 16 лет после запуска. Но это не точно

Сегодня, 17:40

Ходят слухи, что проект готовят к перезапуску

Популярное российское реалити "Дом-2" закрывают спустя 16 лет после выхода первого выпуска в эфир. Об этом сообщают сразу несколько российских СМИ.

"Реалити растеряло не только былые рейтинги, но и рекламодателей — из-за надоевших всем "стареньких" участников зрители теперь отказываются смотреть шоу, а за полгода найти новых интересных персонажей так и не удалось. 17 декабря руководство компании-производителя реалити Solaris Promo Production вызвало ведущих проекта на совещание, где объявили им, что шоу закрывается", – говорится в Telegram-канале Super.ru.

Но, как сообщает Telegram-канал Mash, шоу не собираются закрывать полностью – его лишь готовят к перезапуску и смене формата, а новость о закрытии – часть пиар-кампании.

"Дом-2" закрывают
"Дом-2" закрывают
Фото: Скриншот из видео

Напомним, группа DILEMMA объявила о закрытии проекта и выпустила прощальный клип. Мы также сообщали, что украинская группа YUKO прекратила свое существование.

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