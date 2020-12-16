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Украинская группа YUKO прекратила свое существование

Сегодня, 15:14

Артисты выпустили прощальную песню "Можна, да можна"

Украинская группа YUKO объявила о завершении своей деятельности. Звездный дуэт, принимавший участие в Нацотборе на "Евровидение", распался. Об этом сообщается на официальной странице коллектива в Facebook.

О том, что группа прекращает свое существование, Юлия Юрина и Стас Королев сообщили в день четвертой годовщины создания YUKO. По словам музыкантов, 2020 год стал "переломным" для них.

"Нам всегда было сложно. Две творческие головы, которые раньше создавали нечто уникальное больше не могут подружиться. Настало время прощаться. Со слезами на глазах мы объявляем о закрытии группы YUKO", – говорится в сообщении.

YUKO
YUKO
Фото: facebook.com/yukoUA

Группа начала свое существование ровно четыре года назад, выпустив свой первый сингл "Хороша" на лейбле Masterskaya под патронажем Ivan Dorn.

"После было много концертов, фестивалей, европейских шоукейсов и больших свершений. Мы успели побывать в Польше, Венгрии, Македонии, Казахстане, объездить всю Украину и выступить на крупнейших фестивалях страны. Ежегодно мы создавали громкие сольные концерты, коллабились с разными крутыми артистами, стали финалистами Национального отбора на "Евровидение", выпустили два полноформатных альбома, множество синглов, лайвов и сняли Мегамикс по альбому "Dura?" одним дублем, которым очень гордимся", – пишут YUKO.

На прощание артисты выпустили свою последнюю песню "Можна, да можна".

Напомним, в марте 2020 года группа "Время и Стекло" объявила о своем распаде.

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группа Yuko
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