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Группа DILEMMA объявила о закрытии проекта и выпустила прощальный клип (видео)

Сегодня, 12:17

Музыканты украинской поп-группы объяснили, почему приняли такое решение

Похоже, что этот год стал серьезным переломным моментом для всех украинских музыкантов. Недавно мы сообщили, что группа YUKO распалась, как теперь стало известно, что еще один украинский коллектив прекратил свое существование. 18 декабря на официальном YouTube-канале группы DILEMMA вышел новый видеоклип на песню "Диско Шар". Это видео стало своеобразным прощальным подарком для всех поклонников коллектива.

Группа была основана в 2002 году, в 2013 году – распалась. Но в 2017-м, пережив трансформацию, артисты подписали контракт с лейблом Kontramarka и продюсером Александром Порядченко, изменили стиль и состав участников.

"На все есть свое время и свой срок. В конце этого года я начал четко ощущать, что выступления на сцене мне не приносят былую радость, да и в общем артистическая деятельность мне пресытилась. Более того, я уже несколько лет как работаю с другими артистами в качестве саундпродюсера и сонграйтера! Поэтому я решил не сопротивляться чувствам и озвучил свои мысли команде", – говорит Евгений Бардаченко, один из основателей коллектива.

Напомним, в марте 2020 года группа "Время и Стекло" объявила о своем распаде.

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музыканты группа DILEMMA
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