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"Супер топ-модель по-украински": что известно о финалистках шоу

Сегодня, 17:23

Впервые за победу будут бороться сразу три участницы

Совсем скоро на украинском телевидении состоится финал проекта "Супер топ-модель по-украински"-2020, где впервые за победу будут бороться сразу три девушки. Сегодня.Lifestyle рассказывают, что известно об участницах шоу Тане Брык, Даше Майстренко и Саше Литвин.

Отметим, что новый сезон "Супер топ-модель по-украински" стартовал в октябре. В нем приняли участие девушки из предыдущих сезонов, которых выбирали зрители. Всего участниц было 14.

Кто прошел в финал "Супер топ-модель по-украински"-2020

Таня Брык
Возраст: 22 года
Рост: 178 см

Таня Брык
Фото: instagram.com/tatyana_bryk

Украинская модель, участница первого сезона реалити-шоу "Супермодель по-украински". Таня с четырех лет занимается танцами и обожает сцену. На шоу в 2014 году она заняла 3-е место.

Сотрудничала с Charlotte Tilbury, Yohji Yamamoto, Harpers Bazaar, L’officiel, Voge, Pepe Jeans.

Таня Брык
Фото: instagram.com/tatyana_bryk

Девушка много времени проводит в зале и усердно работает над своей фигурой. Она также учится танцам на пилоне.

Дарья Майстренко
Возраст: 21 год
Рост: 178 см

Дарья Майстренко
Фото: instagram.com/daria.mai

Финалистка третьего сезона "Супермодель по-украински" успела сняться для обложки GRAZIA Mexico, рекламной кампании PARLUX Italy, и участвовала в съемке для FIS for FENDY.

Дарья Майстренко
Фото: instagram.com/daria.mai

Даша успела построить успешную модельную карьеру в Украине, работая с самыми популярными украинскими дизайнерами и глянцами.

Александра Литвин
Возраст: 21 год
Рост: 173 см

Саша Литвин
Фото: instagram.com/aleksandra.litviin

Выпускница третьего сезона ТМПУ Саша Литвин является лицом модельного агентства Sharm и работает с Сергеем Никитюком.

Саша Литвин
Фото: instagram.com/aleksandra.litviin

Ей также удалось построить успешную карьеру и представлять модельный рынок Украины наравне с другими звездами отечественного подиума.

Ранее мы писали, что модель с невероятными формами претендует на рекорд Гиннесса.

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